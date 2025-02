De Speld sommeert asielminister Faber: terugkeerborden azc's 'satire'

De satirische nieuwssite De Speld sommeert Marjolein Faber, minister van Asiel en Migratie. In een aanmaning schrijft De Speld dat de PVV-minister 'satire bedrijft'. Dat staat haar vrij, schrijft De Speld, maar de site wil dan wel dat de minister in het vervolg 'duidelijk zal aangeven dat haar uitlating niet serieus dient te worden opgevat'.



De satirische nieuwssite – bekend van grappige nieuwskoppen – meldt in een url=https://speld.nl/2025/02/12/de-speld-sommeert-minister-faber/]nieuwsbericht[/url] dat het asielminister Marjolein Faber sommeert. De site lijkt het te menen, want een kopie van de aanmaning van de gerechtsdeurwaarder is door De Speld ook online gezet.



Aanleiding voor de sommatie – een aanmaning om iemand te verplichten iets te doen – is een interview dat Faber afgelopen najaar gaf aan RTL Nieuws.



De asielminister kondigde destijds aan dat ze asielzoekers met borden wil waarschuwen bij azc's. Daar zou de boodschap op moeten staan: 'Hier wordt gewerkt aan uw terugkeer'.



De Speld noemt het plan voor de terugkeerborden 'satire'. De redactie, die vaak de spot drijft met gebeurtenissen in het nieuws, stelt dat de minister 'systematisch en voortdurend satire bedrijft'.



De Speld stelt dat het 'door de satirische uitingen van minister Faber voor het publiek volstrekt onduidelijk geworden is wanneer het om de realiteit gaat en wanneer iets satire is'.



En daardoor is 'bij berichtgeving van De Speld voor het publiek onduidelijk geworden of de berichtgeving over Faber feit of fictie is', staat in de sommatie. Deze gang van zaken zorgt er volgens de redactie voor dat 'onze werkzaamheden onmogelijk worden gemaakt'.



De redactie van De Speld suggereert dat Faber voortaan bij openbare optredens een button draagt met daarop de tekst 'ik ben satire!', om duidelijk haar bedoelingen aan te geven.



De redactie van de website beroept zich op bepalingen uit de Wet Markt en Overheid, een artikel uit de Mededingingswet en het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.



De Speld zegt een kopie van de sommatie naar minister-president Dick Schoof te sturen en vraagt Faber binnen 14 dagen te reageren. Het is onduidelijk of Faber de sommatie serieus zal nemen.

