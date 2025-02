Gegniffel in Duitse rechtbank: dankzij haas kon bende plofkrakers snel ingerekend worden

Als een bende plofkrakers met hun Audi geen haas had aangereden, was hun vlucht geslaagd en waren de Nederlandse twintigers niet in de boeien geslagen

Reacties

12-02-2025 18:30:37 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.771

OTindex: 1.143

Gelukkig zijn de meeste criminelen niet zo slim. blijkt wel door de overvolle gevangenissen.

12-02-2025 20:58:01 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.079

OTindex: 24.176

Mooi dat ze gepakt zijn. Triest voor de haas. Die was het haasje...

13-02-2025 00:31:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.311

OTindex: 94.163

Langer dan 4 jaar mag ook , hoor. Houd ze maar lekker vast.

Al waren ze niet erg professioneel. Alles wat fout kon gaan, ging fout.

Maar hoe kan een haas voor zoveel problemen zorgen?

