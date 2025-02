Brit die per ongeluk harde schijf met 730 miljoen euro weggooide, wil nu hele vuilnisbelt opkopen

De wereldberoemde speurtocht naar een ongekend fortuin van 730 miljoen euro krijgt een verrassende wending. James Howells, de Britse IT’er die al jaren tevergeefs jaagt op zijn verloren harde schijf met duizenden Bitcoins, heeft een gedurfde nieuwe strategie: hij is van plan een hele vuilnisbelt op te kopen. Het plan? Eindelijk zijn kostbare schijf terugvinden. ,,Als de gemeente bereid is om in gesprek te gaan, sta ik open voor de aankoop van het terrein.”



Howells (39) is al meer dan tien jaar verwikkeld in een strijd met Newport, een gemeente in het zuiden van Wales. Zijn harde schijf, met daarop Bitcoins die momenteel een waarde vertegenwoordigen van ruim 730 miljoen euro, belandde in 2013 per ongeluk op de vuilnisbelt. Sindsdien probeert hij toegang te krijgen om de schijf terug te vinden, maar zonder succes.



De gemeente weigert zijn verzoeken, met als argument dat het doorzoeken van de stortplaats milieuregels schendt en de operatie enorme kosten met zich meebrengt. Howells stapte naar de rechter, maar die wees zijn eis af. De rechter noemde zijn verzoek ‘niet redelijk’ en zag geen kans op succes. Dit besluit kwam bij Howells als ‘een klap in het gezicht’. ,,Ik kreeg niet eens de kans me te verdedigen”, zei hij daarover tegen de BBC.



Nu blijkt dat de vuilnisbelt van Newport op korte termijn gesloten wordt, ziet Howells een nieuwe kans. ,,Ik was verrast te horen dat de gemeente de stortplaats toch wil sluiten”, zegt hij maandag tegen de Britse krant The Guardian. ,,In de rechtszaal beweerden ze dat een sluiting desastreus zou zijn voor Newport, terwijl ze tegelijkertijd plannen hadden om de boel toch te sluiten.”



Howells had verwacht dat de vuilnisbelt pas ergens in de komende jaren zou sluiten. De stortplaats zit voor 80 tot 90 procent vol. Dat dit nu sneller gebeurt dan gedacht, ziet hij als een kans. ,,Als de gemeente bereid is om te praten, zou ik geïnteresseerd zijn in de aankoop van het terrein zoals het nu is.” Hij zegt al gesprekken te hebben gevoerd met investeerders en noemt de koop een reële optie.



‘Harde schijf is nu van gemeente’

Het stadsbestuur van Newport heeft nog niet gereageerd op Howells’ nieuwe voorstel. In eerdere uitspraken bleef de gemeente vasthouden aan het standpunt dat de stortplaats niet mag worden doorzocht. Ook wees men erop dat de harde schijf juridisch gezien eigendom is van de gemeente, omdat deze met het afval is weggegooid.



Toen de man in 2013 zijn huis opruimde, kwam de bewuste harde schijf in een vuilniszak terecht. ,,Ik had er al een slecht gevoel over”, vertelde Howells daarover eerder al in de Britse tabloid Daily Mail. ,,Voor de zak naar de vuilnisbelt ging, wilde ik nog controleren of ik wel de juiste harde schijf had weggegooid. Maar die kans kreeg ik niet. Mijn ex-vrouw had de zak al weggebracht.”



Zijn ex-vrouw Halfina Eddy-Evan kwam later met haar kant van het verhaal. ,,Ja, ik ben de dader. Maar hij wilde dat ik zijn rommel weggooide. Ik heb dus enkel gedaan wat hij vroeg. Die harde schijf zat in een van de zwarte zakken, maar ik wist totaal niet wat daar allemaal instak. Hij had zijn eigen zaakjes maar moeten regelen. Het is niet mijn fout dat hij het nu kwijt is, ik wilde alleen maar goed doen.”



Enerzijds vindt de ex-vrouw dat hij de kans zou moeten krijgen om die harde schijf terug te vinden. ,,Weten dat je op een berg goud zit, maar er niet aan kunnen: dat is natuurlijk niet goed voor je gemoedsrust. Maar anderzijds doet hij er toch ook beter aan om de hele zaak los te laten. Hij is de vader van mijn twee zonen, maar ik hoef alvast geen cent”, aldus Eddy-Evan.



Jaren na deze pijnlijke blunder blijft Howells strijdvaardig. ,,Het gaat niet om hebberigheid. Ik ben bereid om de opbrengsten met anderen te delen, maar niemand met een machtspositie wil met mij hierover in gesprek.”

Reacties

10-02-2025 20:19:07 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.695

OTindex: 4.895

Drie jaar geleden waren ze een stuk minder waard. Toen werd de waarde geschat op 170à 180 miljoen.

Je ziet je geld groeien maar het is juridisch niet van jou.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: