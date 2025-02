Eerste editie Harry Potter-boek geveild voor 25.000 euro

Het boek was bijna weggegooid, maar een eerste editie van Harry Potter en de Steen der Wijzen is nu geveild voor 21.000 Britse pond, goed voor zo'n 25.000 euro. De directeur van het veilinghuis spreekt van een 'fantastisch resultaat'.De veiling vond plaats in Paignton, een kustplaats in het zuidwesten van Groot-Brittanniƫ, waar het boek ook is gevonden.Het boek was namelijk bijna bij het vuilnis beland, meldt de Britse omroep BBC. Een oudere man had het papierwerk in zijn bezit toen hij overleed, en bij het opruimen van het huis werd het boek bijna weggegooid.Dat het nu voor zo veel geld is verkocht, is niet heel gek. Het gaat namelijk om een van de eerste 500 drukken; een zeldzaam exemplaar. Leuk om te weten: de bibliotheek die het boek ooit bij een uitverkoop verkocht, vroeg er slechts 2 pond (zo'n 2,40 euro) voor. In november werd een ander exemplaar uit dezelfde reeks in Londen verkocht voor 42.000 pond (ongeveer 50.425 euro).Kenners wisten het zeldzame boek te herkennen door enkele drukfouten, zoals een missende 'o' op de achterkant van het boek.De familie heeft aan de directeur van het veilinghuis laten weten erg blij te zijn met de opbrengst. "Ze kunnen het geld goed gebruiken", zegt directeur Daniel Pearce tegen de BBC. "En dat terwijl het boek al 20 jaar op de plank stond."