Prijsverschil tussen A-merken en huismerken explodeert

Misschien is het je al opgevallen: A-merken worden fors duurder in de supermarkt, terwijl dat bij de huismerken wel meevalt. Allerlei factoren spelen een rol bij deze enorme prijsverschillen en de prijsstijgingen in de supermarkt in het algemeen.



Zo vertelde Amber Kortzorg van het programma Kassa gisteravond in de talkshow Renze over klimaatflatie. "Heel veel oogsten mislukken. De prijzen van cacao zijn echt met 50 procent gestegen. Maar ook thee en koffie. Dat zijn natuurlijk producten die blijvend gewild zijn, dus de wereldmarktprijs is daar heel hoog van.”



"De A-merken zijn vooral heel veel duurder geworden”, legt Kortzorg uit. "Zelfs 40 procent in de afgelopen vier jaar. Dat is echt een gigantische stijging.” Volgens haar zien A-merken de Europese markt als 'een soort melkkoe'. "Wij zijn een vergrijsde en verzadigde markt en heel veel mensen zijn merkvast. Die blijven maar kopen. Maar het verschil tussen A-merken en huismerken is steeds groter aan het worden.”



Twee voorbeelden: een zak paprikachips van het huismerk heb je voor 0,80 euro, een zak van het A-merk kost gemiddeld 2,20 euro. Ook bij ketchup is het verschil groot: 0,75 euro voor het huismerk. Voor het A-merk betaal je 2,45 euro.



En was er vroeger misschien nog een verschil in kwaliteit, dat is allang niet meer zo. "Het blijkt zo te zijn dat de kwaliteit van de huismerken steeds dichter bij de kwaliteit van de A-merken komt, maar dat die prijsverschillen steeds meer toenemen." A-merken hebben soms een winstmarge van 20 procent terwijl een supermarkt rond de 3 procent zit.

