Man wil 5868 euro zien omdat hij hete thee over zijn kruis kreeg, maar dan neemt zaak opvallende wending

Een Rotterdammer daagt een luchtvaartmaatschappij voor de rechter nadat zijn geslachtsdeel tijdens een vlucht verbrand zou zijn. Tijdens een reis van Abu Dhabi naar Amsterdam zou een stewardess per ongeluk gloeiend hete thee over zijn kruis hebben laten vallen. In de rechtbank blijkt echter alles anders te liggen.



Het is mei 2022 wanneer een man het vliegtuig instapt na een vakantie in Abu Dhabi. Terwijl hij comfortabel zit voor zijn vlucht naar naar huis, nagenietend van het Arabische schiereiland, bestelt hij een glas kruidenthee om te ontspannen. Wanneer de stewardess zijn thee aangeeft, gaat het mis: ze laat het glas los en het kokendhete water valt over zijn kruis.



De man is woest, en twee jaar later eist hij een schadevergoeding van 5868,50 euro voor de verwondingen aan zijn kruis. Echter, eenmaal in de rechtbank blijkt dat niemand van het cabinepersoneel of andere medewerkers zich het incident kunnen herinneren.



Er ontstaan twijfels over het verhaal van de man: heeft hij wel echt thee over zijn kruis gekregen? Hij veert op en beweert dat hij foto’s heeft om het incident te bewijzen.



Hij toont de foto’s waarop te zien is dat hij in een stoel zit met een vlek op zijn schoot. Maar als de vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij de foto’s beter bekijkt, weet ze het zeker: de man probeert ze te bedriegen. De stoelen op de foto zijn witgrijs, terwijl de vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij stoelen hebben met donkerbruine, donkerblauwe of beige bekleding.



Daarnaast is de vlek die de man beweert te hebben opgelopen amper te zien. Het wordt duidelijk dat de foto’s vervalst moeten zijn. Hierdoor moet de man alle kosten van de juridische procedure zelf betalen en ontvangt hij geen compensatie voor zijn vermeende ‘verbrande’ kruis.

Dat kruis moet hij dragen; zoals je zaait zul je oogsten

Waarom zou je foto's maken van je kruis als iets net is gebeurd? Hij had beter dokters brieven met foto's uit het ziekenhuis kunnen voorleggen, dat zou eerder geloofwaardig geweest zijn.

Echter, eenmaal in de rechtbank blijkt dat niemand van het cabinepersoneel of andere medewerkers zich het incident kunnen herinneren.



En ze zijn nog wel aan een kruisverhoor onderworpen geweest! En ze zijn nog wel aan een kruisverhoor onderworpen geweest!

