Tientallen Nederlanders opgelicht door nep-BN'ers: '30.000 euro overgemaakt aan nep-René Froger'

Tientallen Nederlanders zijn in 2024 slachtoffer geworden van internetcriminelen die zich voordeden als bekende beroemdheden. In totaal werd meer dan 145.000 euro buitgemaakt door oplichters die zich op social media uitgaven voor onder anderen Max Verstappen, André Rieu, Mark Rutte en Megan Fox. Dat blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk, ingezien door het radioprogramma Het Misdaadbureau.



Enkele jaren geleden werd Huibert ook slachtoffer van datingfraude. Blind van verliefdheid maakte hij 16.000 euro over aan de 38-jarige Anna, maar toen kwam ze toch niet naar Nederland. Bekijk hoe het hem overkwam in de video hierboven.



De criminelen maakten gebruik van valse accounts op sociale media om vertrouwen te winnen bij slachtoffers. Een persoon dacht een relatie te hebben met René Froger en maakte bijna 30.000 euro over nadat de nepzanger beweerde financiële problemen met zijn manager te hebben.



Een andere oplichter deed zich voor als Megan Fox en vertelde een Nederlandse man dat ze ontvoerd was in Nederland en dringend losgeld nodig had. Hij werd overgehaald om giftcards te kopen en de codes door te geven. In totaal verloor hij 6.000 euro aan de nepprofiel.



Volgens Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk worden slachtoffers vaak eerst benaderd door een zogenaamd familielid of manager van de beroemdheid, die hen laat geloven dat ze een speciale band met de ster kunnen opbouwen.



"Soms ontvangen slachtoffers zelfs persoonlijke spraakberichten die met AI gemaakt zijn en waarbij de stem van de beroemdheid is gebruikt", zegt Wijngaarde. Dat maakt het voor mensen moeilijker om te onderscheiden wat echt en nep is.



In 2024 zijn 33 meldingen binnengekomen van Nederlanders die dachten een romance te hebben met een bekende ster. De Fraudehelpdesk vermoedt echter dat dit slechts een fractie van het werkelijke aantal slachtoffers is, omdat veel mensen zich schamen en geen aangifte doen.

Dan ben je wel dom.

Die artiesten hebben allemaal meer geld dan jou en dan zouden ze geld aan een vreemde vragen.Dan vind ik het ook niet erg dat zo'n iemand zijn/haar geld kwijtraakt.

