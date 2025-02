Arts in Italië onder vuur om CT-scan en operatie kat na val van dak

Een Italiaanse arts is wel heel ver gegaan in een poging om zijn kat te redden. Het beestje was van een dak gevallen en 'bevond zich op de grens tussen leven en dood', legde Gianluca Fanelli uit. Hij besloot het dier daarom mee te nemen naar het ziekenhuis waar hij werkte.



Gianluca Fanelli is radioloog in het ziekenhuis Umberto Parini in Aosta, in het noorden van Italië. Zijn kat, Athena, was er slecht aan toe na de val van zeshoog. "Ik wist dat ik haar alleen kon redden door snel te handelen", zei hij tegen buitenlandse media.



Hij legde het huisdier in de CT-scan, waarmee bijvoorbeeld botten, de longen en buikorganen goed te zien zijn. Het apparaat is alleen voor patiënten van het ziekenhuis bedoeld.



Fanelli nam Athena vervolgens mee naar de operatiekamer van het ziekenhuis, waar hij het dier aan haar longen opereerde. Ze overleefde het incident.



Het ziekenhuis is een onderzoek naar de arts begonnen, omdat hij met zijn actie overheidsgeld zou hebben verspild. Ook heeft hij met de ingreep patiënten achtergesteld, stellen de lokale autoriteiten.



Fanelli brengt daar tegenin dat hij de scan en operatie na sluitingstijd uitvoerde. Hij zegt dat hij spijt heeft als blijkt dat hij de regels heeft overtreden, maar vindt ook dat je 'als dokter een plicht hebt'. "Als mijn kat was gestorven, dan had ik mezelf dat nooit vergeven."



Zo denkt zijn vrouw, de Italiaanse Senator Nicoletta Spelgatti, er ook over. "Hij heeft een leven gered. En daarmee basta."

Reacties

07-02-2025 10:12:56 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.072

OTindex: 24.139

Hij is radioloog, maar dus ook een chirurg die succesvol de longen van een kat kon opereren. Wel knap, ookal was het illegaal en stelde hij andere patiënten achter.

07-02-2025 10:39:14 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.762

OTindex: 1.142



Het was na sluitingstijd en niet 1 patient zou gebruik maken van ct scan.

En niemand moest geopereerd worden.

En welk overheidsgeld zou hij hebben verspild?

Hij heeft alles zelf gedaan.



@BatFish , ze zoeken een stok om mee te slaan.Het was na sluitingstijd en niet 1 patient zou gebruik maken van ct scan.En niemand moest geopereerd worden.En welk overheidsgeld zou hij hebben verspild?Hij heeft alles zelf gedaan.

07-02-2025 11:18:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.371

OTindex: 96.441

Ik neem aan dat die dokter héél zorgvuldig is geweest in verband met de hygiëne en geen kattenharen en ander dierlijk materiaal heeft achtergelaten.

Ze zullen zich daar misschien afgevraagd hebben wat een radioloog in de operatiekamer doet. Ja, de kat opereren maar hij wist kennelijk precies wat hij deed.



Laatste edit 07-02-2025 11:19

07-02-2025 11:24:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.290

OTindex: 94.128

Tja. Hij deed het na sluitingstijd en heeft er niemand mee benadeeld. En wel het leven van de poes gered. Hij kan ervoor betalen zodat er geen overheidsgeld verspild is.

Aan de andere kant, iedereen die in het ziekenhuis werkt kan natuurlijk niet na sluitingstijd alles privé gaan gebruiken.

Maar als je dit als een uitzondering en noodgeval ziet….



Laatste edit 07-02-2025 11:26

