Verwarde zorgcliënt met 'reptielenbrein' houdt buurt in wurggreep:

Een verwarde cliënt van een zorginstelling zet een buurt in Dedemsvaart herhaaldelijk op stelten. De man is al eens veroordeeld, maar is daarna toch weer verder gegaan. Tijdens politieverhoren heeft de zorgcliënt al eens over zichzelf verklaard dat hij, wanneer hij in zijn "reptielenbrein zit in een sloopmodus raakt" en dan vernielingen aanricht. Omwonenden zijn radeloos: "Moet het dan eerst helemaal misgaan voor er hier eindelijk wordt ingegrepen?"

Hulpverleners, maar ook de woningcorporatie, politie en de gemeente zitten intussen met de langslepende kwestie in hun maag.

Een van de omwonenden heeft ten einde raad de eigen koopwoning verlaten en woont al bijna een jaar op een camping in de buurt. Hij verwijst naar recente dodelijke drama's, waaronder op een camping in de Achterhoek waarbij een zorgcliënt uit Hengelo zijn vaste begeleider neerstak en vervolgens zichzelf dodelijk verwondde.



Uit een justitieel dossier – waarvan delen in het bezit zijn van deze omroep – blijkt dat de man in het verleden al jarenlang met regelmaat overlast veroorzaakte.

In de zomer van 2020 kwam hij naar de Marijkestraat in Dedemsvaart. Aanvankelijk ging dat goed, maar vanaf het moment dat zijn naaste buurman zich beklaagde over de radio die keihard stond, ging het mis. Waarbij de zorgcliënt vanaf dat moment zijn pijlen vooral richtte op deze buurman. Dat leidde tot meerdere vernielingen.



Zo blijkt onder meer uit foto's en video's in het bezit van Oost. Daarop is te zien hoe de zorgcliënt door de achtertuin van de buurman loopt en er met spullen smijt. Ook is te zien dat de voorruit van de auto van de buurman aan gruzelementen is gegaan.

Nadat de Dedemsvaarter meermaals aangifte had gedaan, leidde dat eind 2023 uiteindelijk tot een rechtszaak. Maar tot ontsteltenis van de buurman legde de politierechter een geldboete van 100 euro op.



Met name de persoonlijke omstandigheden van de zorgcliënt veroorzaken grote onrust onder de buurtbewoners. De man heeft tijdens eerdere politieverhoren onder meer aangegeven dat hij drie soorten medicijnen slikt en dat hij vanwege de angststoornissen waaraan hij lijdt "bewapend rondloopt".

Ook verklaart hij over zichzelf dat hij een drank- en drugsprobleem heeft en dat hij "gevoelig is voor psychoses".

Maar het is vooral de opmerking over zijn reptielenbrein die bij de omwonenden het meest angst inboezemt. "Als ik in mijn reptielenbrein zit, kan ik drie dingen doen: vluchten, bevriezen of vechten. Ik kom dan in mijn sloopmodus", zegt de zorgcliënt over zichzelf.



"Dat is toch doodeng? ", aldus de buurman. "Een reptielenbrein in een sloopmodus. En dat bij ons in de buurt..."

De buurman beklaagt zich erover dat ze door de diverse betrokken partijen voortdurend van het kastje naar de muur worden gestuurd. "De zorginstelling verwijst naar de politie, maar die zegt geen zorginstelling te zijn. En die verwijst naar onder meer de woningbouwstichting en de gemeente. En ondertussen komen we geen steek verder."



Een woordvoerster van zorgorganisatie Limor zegt dat de problemen in de Marijkestraat bekend zijn en dat "deze casus de aandacht heeft". Limor heeft overigens geen besloten groepen en houdt zich bezig met ambulante begeleiding van cliënten. Die worden onder meer in huurwoningen geplaatst.

De woordvoerster laat weten vanwege de privacy niet inhoudelijk op de zaak in te kunnen gaan. "Wat we erover kwijt kunnen, is dat we staan voor een respectvolle en zorgvuldige begeleiding van onze cliënten, waarbij we kijken welke aanpak de juiste is. Maar we zijn niet de enige partij hierin. We zijn ook afhankelijk van onze ketenpartners, waaronder de gemeente, de woningbouwvereniging en politie."

Volgens haar wordt er achter de schermen door een aantal partijen aan de zaak gewerkt. Of dat inhoudt dat de zorgcliënt naar een andere plek moet verhuizen, wil ze niet op vooruit lopen. "Het is te vroeg om hier nu al uitspraken over te doen."



Politiewoordvoerster Jennifer Schoorlemmer zegt dat er "meer vragen binnenkomen over de Marijkestraat", maar zegt hier vanwege de privacy niet specifiek op in te kunnen gaan.

De gemeente Hardenberg, waar Dedemsvaart onder valt, beraadt zich nog op een reactie. Ook woningbouwvereniging Vechtdal Wonen heeft laten weten nog met een reactie te komen.

