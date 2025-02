Deze berg in Nieuw-Zeeland wordt nu wettelijk erkend als persoon

Een berg die wettelijk erkend wordt als persoon? Ja, je leest het goed. In Nieuw-Zeeland heeft Mount Taranaki sinds vorige week alle rechten en verantwoordelijkheden die een mens ook heeft. De nieuwe wet moet de berg extra bescherming gaan bieden.De Maori hebben de 2000 meter hoge berg lange tijd als voorouder beschouwd. De rechtspersoonlijkheid van de berg heeft ook een naam: Te Kahui Tupua, die beschouwd wordt als ‘een levend en ondeelbaar geheel’. Een groepje mensen, onder wie vier leden van een lokale Maori-stam, zullen fungeren als ‘het gezicht en de stem’ van de berg.Met de wettelijke rechten hebben de lokale stammen meer macht om de berg te beschermen. Zeker in een tijd waarin het een populaire plek is geworden voor toerisme, wandelen en sneeuwsporten.De nieuwe wet is onderdeel van een overeenkomst tussen de Nieuw-Zeelandse regering en de inheemse Maori-stammen. Met die nieuwe wet wordt ook de diefstal van de berg erkent na de kolonisatie van Nieuw-Zeeland. Eeuwen geleden werd de berg van de Maori-stammen afgepakt door de Britse ontdekkingsreiziger James Cook. Vanaf zijn schip had hij de top van de berg opgemerkt en die Mount Egmont genoemd.In 1840 ondertekenden Maori-stammen en vertegenwoordigers van het Britse koninkrijk het Verdrag van Waitangi – het oprichtingsdocument van Nieuw-Zeeland – waarin Groot-Brittannië beloofde dat de Maori de rechten op hun land zouden behouden. Maar de Britten schonden die overeenkomst. Jacht- en sportgroepen bemoeiden zich steeds vaker met de berg, terwijl de Maori werden buitengesloten.