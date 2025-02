Reiziger (76) zet koffie met gaspitje: brand in Duitse trein

Een 76-jarige man heeft in een trein bij Neumünster, in het noorden van Duitsland, brand veroorzaakt door koffie te gaan zetten op een gasstelletje. Daardoor vatte zijn koffer vlam en raakte ook een zitplaats beschadigd.



Dat gebeurde zondagmiddag rond 15.30 uur in de trein tussen Hamburg en Kiel, meldt de Duitse politie. "Het gasstelletje vloog in brand en er ontstond een sterke rookontwikkeling, waarna een passagier de politie waarschuwde. Medereizigers trokken aan de noodrem en een getuige kon de brand blussen met behulp van een brandblusapparaat."



Bij aankomst op het station van Neumünster werd de man aangehouden. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie houdt hem verantwoordelijk voor nalatigheid en schade aan eigendommen als gevolg van de brand.



Dat reizigers ophef veroorzaken doordat ze in de trein iets warms klaarmaken, is de afgelopen jaren ook in Nederland geregeld voorgevallen. Vorig jaar liet tiktokker Isabelle Joëlla zien hoe ze een pan drumsticks klaarmaakte. In 2022 zat een man in een volle coupé te frituren met zijn airfryer in de trein tussen Dordrecht en Tilburg.



Het commentaar van spoorbedrijf NS: "We hebben niet in de reglementen staan dat je geen elektrische pan mag gebruiken in de trein, maar het is niet de bedoeling."

Oei, begon die man mentaal nogal af te takelen? Of was hij van nature zo idioot als een toktokker?

