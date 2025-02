Inflatie-woede? Boze mevrouw mept hele Lidl kort en klein

In de supermarkt wordt alles steeds duurder en kleiner, maar aan het eind van het jaar kunnen de eigenaren zelf doodleuk weer de miljoenenwinsten op de rekening bijschrijven: dat zorgt voor de nodige irritatie. Logisch.Maar je invalidenkar parkeren om vervolgens de complete Lidl kort en klein te slaan, is misschien ietwat overdreven. Deze mevrouw dacht daar anders over en kreeg een ware meltdown.