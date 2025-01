Nederlander in België met drugs achter stuur gepakt, komt met bijzonder excuus

In de Belgische stad Mechelen is dit weekend een Nederlander door de politie gepakt op rijden onder invloed van alcohol en drugs. Zijn nogal originele verklaring deed de agenten die hem aanhielden de wenkbrauwen fronsen, schrijft de VRT.



De 38-jarige Nederlander had twee promille alcohol in zijn bloed, vier keer zoveel als toegestaan. Ook testte hij positief op het gebruik van cocaïne, al ontkende hij stellig dat hij drugs gebruikt. Hij beweerde dat hij "enkel alcohol en viagra" had genomen.



Hoe de drugs dan in zijn lichaam kwamen? "De man beweerde dat hij in het nachtleven gekust had met vrouwen die coke zouden snuiven", zegt een woordvoerder van de politie. "Dat excuus hebben we nog nooit gehoord. Technisch is het ook onmogelijk om op die manier positief te testen op cocaïne."



De man was niet alleen onder invloed, hij had ook geen rijbewijs bij zich en kon geen autodocumenten laten zien aan de agenten. Omdat hij niet in België woont, moest hij ter plekke twee boetes betalen van samen ruim 2500 euro.



Omdat hij dat weigerde te doen, mag hij zijn auto voorlopig niet gebruiken. Als hij niet binnen 96 uur betaalt, wordt zijn wagen in beslag genomen.

