Schaatsbaan tijdelijk dicht vanwege... gladheid

Een wel heel bijzonder bordje op de schaatsbaan op het Raadhuisplein in Haren vandaag. 'Helaas is de schaatsbaan tot minimaal 14.00 uur gesloten in verband met gladheid.'De kunststof schaatsbaan in Haren moest dicht omdat er na een nacht vorst een laagje ijs op lag.Vreemd genoeg moet je dus wachten met schaatsen tot het ijs gesmolten is.