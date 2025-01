Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

De toekomst van Japan kent een opvallend kantelpunt: op 5 januari 2720 zal er volgens berekeningen nog maar één kind onder de 14 jaar in heel het land zijn. Dit meldt de Britse krant The Times op basis van onderzoek van de Japanse Tohoku Universiteit.



De onderzoeker achter de studie, Hiroshi Yoshida, ontwikkelde een speciale klok die de dramatische daling van het kindertal in Japan in beeld brengt. Dit instrument verwerkt actuele bevolkingsgegevens van het Japanse Bureau voor Statistiek en toont in real-time hoe snel het aantal kinderen afneemt.



De voorspelling is gebaseerd op de huidige trend: in de eerste helft van 2024 registreerde Japan het laagste aantal geboortes sinds 1969. Er kwamen slechts 350.074 baby's ter wereld, een daling van 5,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.



Het geboortecijfer zakte in 2023 naar een historisch dieptepunt van 1,20 kind per vrouw. In hoofdstad Tokyo ligt dit cijfer zelfs onder de 1,0. Een belangrijke oorzaak is dat steeds meer Japanners single blijven en niet trouwen.



De overheid probeert het tij te keren met verschillende maatregelen. Zo zijn er subsidies voor huisvesting, worden kinderopvangvoorzieningen uitgebreid en is er zelfs een overheids-datingapp gelanceerd om mensen aan te moedigen in het huwelijk te treden.



Desondanks verwachten experts dat de bevolkingskrimp nog decennialang zal aanhouden. Zelfs als het geboortecijfer nu zou stijgen, duurt het lang voordat de onbalans tussen jongere en oudere generaties is rechtgetrokken.



Het doel van Yoshida's klok is om bewustzijn te creëren over deze demografische crisis. Zijn meest recente berekening, die uitgaat van een jaarlijkse afname van 2,3 procent, brengt het kritieke moment honderd jaar dichterbij dan de vorige schatting uit 2023.



Natuurlijk is deze voorspelling slechts theoretisch. Het scenario gaat uit van een ongewijzigde trend, terwijl maatschappelijke ontwikkelingen, technologische innovaties en beleidswijzigingen in de komende eeuwen de bevolkingsdynamiek drastisch kunnen veranderen. De klok dient dan ook vooral als waarschuwingssignaal voor de urgentie van het probleem, niet als onomstotelijke toekomstvoorspelling.

Reacties

08-01-2025 21:58:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.185

OTindex: 93.856



En er zijn al zoveel waarschuwingen over het te grote aantal mensen op deze planeet



Laatste edit 08-01-2025 22:01 Wat een onzin. Hoe kun je nou zo betekenen hoeveel kinderen er over 700 jaar zijnEn er zijn al zoveel waarschuwingen over het te grote aantal mensen op deze planeet

08-01-2025 23:03:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.336

OTindex: 96.329

@allone : Daar heb je gelijk in. Maar toch.... je zult dat ene kind maar wezen... 😉

08-01-2025 23:15:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.052

OTindex: 28.590

@allone :

Wat een onzin. Hoe kun je nou zo betekenen hoeveel kinderen er over 700 jaar zijn QuoteWat een onzin. Hoe kun je nou zo betekenen hoeveel kinderen er over 700 jaar zijn Met vergelijkbare methodes worden ook voorspellingen gedaan over klimaat en dergelijke (modelberekeningen).

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: