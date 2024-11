Schilder-AI: werk van robot brengt fors meer op dan verwacht

Voor het eerst is bij veilinghuis Sotheby's een werk van een AI-kunstenaar verkocht. Het portret van computerpionier Alan Turing bracht flink meer op dan vooraf was verwacht.Sotheby's had geschat dat het schilderij tussen de 110.000 en 165.000 euro waard was, maar de uiteindelijke verkoopprijs kwam uit op circa 930.000 euro.Het kunstwerk van ongeveer 2 bij 2,5 meter werd geschilderd door Ai-Da, een menselijke robot die het geesteskind is van galeriehouder Aidan Meller en AI-wetenschappers uit Oxford. Zij besloot na een gesprek met Meller over de ethiek van AI de peetvader van die technologie als onderwerp te nemen.Ai-Da registreerde daarop met haar camera beelden van Turing en zette die met haar robothanden op eigen wijze om in het kunstwerk A.I. God: Portret van Alan Turing."Het belangrijkste aan mijn werk is dat het een dialoog kan aanjagen over opkomende technologie", legt de robot zelf uit in een toelichting. "Dit portret van pionier Alan Turing nodigt het publiek uit na te denken over ethische en maatschappelijke implicaties van deze vooruitgang."Volgens Meller verwijzen de gedempte tinten en het gefragmenteerde perspectief naar de worsteling van Turing met AI, een technologie waar hij aan bijdroeg maar ook voor waarschuwde. Sotheby's vergelijkt het werk met Picasso's Guernica en de kunst van Edvard Munch.Het portret maakt deel uit van een serie die Ai-Da maakte, met naast Turing ook een zelfportret en een portret van Ada Lovelace, de computerpionier uit de 19de eeuw naar wie de kunstenaar vernoemd is.