We kleden onze hond steeds vaker in ANWB-stijl, maar is dit wel verstandig?

Ze zijn algemeen bekend: de klassieke 'ANWB-stelletjes' die in matchende outfits met de camper op vakantie gaan. Hoewel deze stelletjes al jaren voorkomen, is er de laatste tijd een andere trend gaande. Hondenbaasjes dragen namelijk steeds vaker dezelfde kleding als hun trouwe viervoeter. De trend heeft onder meer te maken met het feit dat we onze huisdieren steeds meer beschouwen als mensen, maar slaan we daar niet een beetje in door?



Anouska Hunck is juist dolenthousiast over de trend. Zij gaat vaak samen met haar Yana in identieke kleding over straat, zoals te zien in bovenstaande video.



Volgens Nienke Endenburg, psychologe en gedragsdeskundige aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, is het emotionele belang van huisdieren de afgelopen decennia sterk toegenomen. "Je ziet dat er ontzettend veel eenzaamheid aan het ontstaan is, en dan zijn huisdieren geweldig. Dieren veroordelen ons niet en laten ons zijn wie we willen zijn", aldus Endenburg in gesprek met Hart van Nederland.



Volgens Endenburg zijn eigenaren van huisdieren hun beestje steeds meer als mens gaan behandelen. Toch blijft de vraag: is dit ook goed voor het dier? Volgens Endenburg moeten we namelijk goed opletten of het dier de matchende outfits wel net zo leuk vindt als het baasje zelf. "Denk aan nette kleding aandoen waardoor de hond niet wild kan stoeien met een andere hond. Daarbij is het de vraag of de hond er last van heeft, en moet je bijvoorbeeld ook denken aan de temperatuur van het dier", aldus Endenburg.



"Het gaat om het idee erachter, mag die hond ook nog zijn eigen gedrag vertonen of is het een verlenging van het ego van de baas? Zolang dat niet het geval is, zou het moeten kunnen." Toch moeten we volgens Endenburg niet teveel doorslaan. "In Amerika komen er zelfs hondenbruiloften voor, dat gaat wel echt te ver."

Katten, honden en andere beesten zijn geen poppen die je voor je eigen lol en voor je eigen modegevoel in kleding moet proppen. Tenzij er een medische reden is (medisch schoeisel voor een beetje met pootproblemen bijvoorbeeld)

Laatste edit 05-11-2024 16:39 @BatFish : Ook honden die een heel dunne vacht hebben zoals bepaalde windhonden kunnen baak hebben bij extra bescherming tegen kou. Een Galgo, een spaanse windhond, kan slecht tegen kou. Een extra dekje kan dan tijdens het uitlaten in de winter niet zoveel kwaad.

