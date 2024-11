Dikke Duitser had geen bierbuik, maar een tumor van 30 kilo

Zijn buik groeide en groeide. De artsen waren van mening dat Thomas K. (59) gewoon te dik was en stuurden hem naar afslank- en voedingscursussen. De kanker groeide intussen in zijn maag.Thomas K. emigreerde in 2008 vanuit Duitsland naar Bardu in de provincie Troms in Noorwegen, schrijft Bild Daar werkte hij als opticien en zijn vrouw Ines werkte in de gezondheidszorg. De eerste jaren was alles perfect. Maar in 2011 kreeg de Duitser problemen: zijn buik werd plotseling dikker en dikker.“Mijn buik werd steeds dikker. Ik ging van dokter naar dokter, en in 2019 gaven ze eindelijk toestemming voor een maagverkleining”, vertelt Thomas. “De artsen spraken alleen maar over overgewicht en diabetes. Ik kreeg Ozempic voor diabetes, en vóór de maagverkleining moest ik een aantal jaren voedings- en fitnesslessen volgen.”Pas in 2023 – twaalf jaar na de eerste symptomen – ging een arts er goed naar kijken. De dokter was bezig met de voorbereidende onderzoeken voor de maagverkleining toen hij zich realiseerde dat de dikke buik niets met vet te maken had.“Hij drukte op mijn buik. Die was hard en niet zacht, zoals het geval is met vet”, herinnert Thomas K. zich. “Ik was ook zo veel afgevallen door de verandering in het dieet en Ozempic dat ik erg mager was. Alleen de maag was enorm. De dokter zei zelfs dat ik eigenlijk ondervoed was.”Er waren drie chirurgen nodig om de tumor te verwijderen. De ongelooflijke afmetingen van de tumor: 27,3 kilo in gewicht, 52,3 centimeter in diameter. Helaas had de tumor al grote schade aangericht. Daarom moesten de rechter nier en een deel van de dunne darm worden verwijderd.Thomas K. voelt zich vandaag beter, maar de ziekte eist psychisch nog steeds zijn tol: “Ik ga elke twee weken naar een psycholoog voor therapie. Ik moet twee keer per jaar naar een oncoloog omdat ik nog steeds tumorweefsel in me heb dat groeit. Er is mij verteld dat het niet verwijderd kan worden omdat het verbonden is met meerdere organen.”Het echtpaar spande een rechtszaak aan tegen de artsen, die in eerste aanleg werd afgewezen. Dit type tumor is zo zeldzaam dat de artsen niets te verwijten valt. Maar Thomas K. blijft zelfverzekerd. “Mijn advocaat heeft bezwaar ingediend, het komt wel goed.”