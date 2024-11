Wonen op een postzegel: in San Francisco leg je 650 euro neer voor een slaapcabine

De Nederlandse huurmarkt is geen pretje, maar het kan nog altijd erger. De Amerikaanse verhuurder Brownstone heeft een oplossing gevonden voor de torenhoge woningnood in San Francisco: voor 700 dollar (omgerekend zo'n 650 euro) per maand kunnen woningzoekenden terecht in een slaapcabine, en de aanmeldingen stromen binnen.De slaapcabine oogt ietwat claustrofobisch en is vrij basic ingericht: een paar stopcontacten, een lampje, en een gordijntje voor wat privacy. Het hok heeft een hoogte van één meter, en er past precies een groot tweepersoonsmatras in.De units staan in een complex dat is uitgerust met een gedeelde keuken, een woonkamer, en een aantal werkruimtes. Voor spullen die niet in de cabine passen, zijn er ook opslagboxen beschikbaar.De vraag naar de 'betaalbare woonruimtes' is groot. Driehonderd mensen hebben zich al aangemeld, en Brownstone laat weten dat er nog maar zeventien van de dertig bedden beschikbaar zijn.Na het succes in San Francisco breidt Brownstone uit naar Palo Alto, op zo’n 55 kilometer afstand. Hier komen honderd slaapcabines beschikbaar voor 800 dollar (ongeveer 735 euro) per maand.