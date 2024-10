Oekraïense president Zelenski draagt t-shirt met ’make Russia small again’ bij dagelijkse toespraak

Elke dag neemt de Oekraïense president Volodimir Zelenski een video op om de wereld toe te spreken. Woensdag had hij in zijn dagelijkse toespraak wel

24-10-2024 17:03:15

Minion

Oudgediende



WMRindex: 76

OTindex: 22.364



Inderdaad. Ik denk dat Oekraine de oorlog gaat verliezen. Ik hoop het niet.



Give man power and they want to rule the world.