De bizarre macht van de VvE: 1250 euro boete voor naaktlopen in je eigen huis

Eigenaren van een appartement moeten maandelijks een (veel te hoog) bedrag overmaken naar de VvE. Dan hoop je dat je klaar bent, maar dat is niet zo. Er zijn tal van regels waar je aan moet voldoen.

Zo mag je niet zomaar een airco ophangen, een muurtje doorbreken of je huis verhuren als je op wereldreis gaat. Maar het kan nog veel gekker, vertelt Monique die in Amersfoort in een gebouw met vijftig appartementen woont. Bij haar mag je de was niet ophangen op je balkon en naakt rondlopen in je eigen huis kan een boete opleveren van 1250 euro. "Klussen mag alleen tussen 08.00 en 18.00 uur en elke dag moet het tussen 12.00 en 13.00 uur verplicht stil zijn in de flat. Daarnaast zeggen ze ook een boete op te leggen als ze iets in je huis willen inspecteren en jij weigert hen binnen te laten’’, vertelt ze in het AD.

Eigenlijk is de VvE - de vereniging van eigenaren - niet meer dan een clubje waar iedereen in het gebouw lid van is om gezamenlijk onderhoud te regelen, zoals een nieuw dak of schilderwerk. Maar de vereniging - je bent er zelf uiteraard ook lid van - heeft vaak ook statuten, inclusief een heel huishoudelijk reglement, waar je je als bewoner aan moet houden als daar ooit met meerderheid van stemmen mee is ingestemd. En dan zitten daar ook boetes aan vast.

Astrid Luijk, notarieel jurist bij VvE Belang, legt echter uit dat niet alles mag. "De regels moeten redelijk zijn. Het is niet zomaar toegestaan om een boete van 1250 euro op te leggen, omdat iemand toevallig door je raam naar binnenkeek. Een vooraf aangekondigde inspectie in jouw privégedeelte mogen ze wel eisen, maar alleen als het gaat om zaken die belangrijk zijn voor het hele gebouw. Niet omdat ze zomaar willen zien hoe je interieur er vanbinnen uitziet.’’

Verder mag een boete ook niet zomaar worden uitgedeeld. "Als een goed gesprek geen soelaas biedt, moet het bestuur altijd eerst een schriftelijke waarschuwing per aangetekende post sturen. De eigenaar krijgt dan de kans om zich te verweren’’, zegt Luijk.

Reacties

17-10-2024 15:14:46 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.827

OTindex: 3.187

Het is dus niet leuk om in een koopflat te gaan wonen. Ik hou niet van opleggingen van hoe ik woon en leef. Zeker niet met zulke idiote boetes boven je hoofd.

17-10-2024 16:03:57 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.777

OTindex: 19.834

S Oeps. ik loop altijd naakt rond in het Vaticaan. Alleen als ik op het balkon stap om de mensen toe te spreken, doe ik gauw een witte jurk aan. Ja, dat balkon is heel tochtig en als je daar in je blote kont op staat, heb je zo een koutje te pakken.

