Meisje (2) dat verdween tijdens boswandeling in Ardennen levend teruggevonden na grote zoekactie

Het meisje van 2,5 jaar oud dat deze middag vermist raakte tijdens een schooluitstap in Vielsalm, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt het

Reacties

17-10-2024 12:12:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.888

OTindex: 93.107

En die zus van 6 jaar was niet zoek, hoewel die 2 in elkaars gezelschap waren?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: