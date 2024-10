Bebloede veren, bandensporen in het gras: ganzen in Kampen bewust aangereden?

Afgelopen weekend waren er in Kampen nog duidelijke sporen zichtbaar van een tragische gebeurtenis. In het gras lagen twee dode ganzen en een derde was zwaar gewond. Overal lagen bebloede veren en er waren bandensporen te zien in het gras, wat erop wijst dat er mogelijk sprake is van opzet. Richard Duiveman (29) trof de dode dieren rond half één ’s nachts aan, terwijl hij van een bezoek naar huis fietste. "Een ongeluk lijkt me onwaarschijnlijk", vertelt hij aan De Stentor.De bandensporen, die enkele tientallen meters vanaf de weg recht over de stoep en het gras lopen, suggereren dat de ganzen met opzet zijn aangereden. "Het spoor loopt in een rechte lijn," legt Duiveman uit. "Dit kan bijna geen ongeluk zijn."Vrijwilligers van Vogelgroep Kampen hebben de gewonde gans gevangen en naar een opvang in Drenthe gebracht, het Ganzenparadijs. Willemien van de Stouwe van de Vogelgroep vreest dat de ganzen opzettelijk zijn aangereden, maar hoopt dat het een tragisch ongeluk betreft. "Je hoopt altijd dat er geen opzet in het spel is," zegt ze.De gemeente Kampen reageerde snel op de melding van Duiveman en haalde de dode dieren nog diezelfde nacht op. De politie laat weten dat er geen officiële melding is binnengekomen over het incident. Vogelgroep Kampen doet een oproep aan mogelijke getuigen om zich te melden. "Hopelijk heeft iemand iets gezien", aldus Van de Stouwe.