Oma wordt huis uitgezet omdat kleinzoon wiet verbouwde op haar zolder

Een 70-jarige vrouw uit het Brabantse dorp Hank moet haar spullen pakken en verhuizen. De reden? Haar kleinzoon verbouwde in haar afwezigheid de zolder en twee slaapkamers tot een hennepplantage waar hij de plantjes onderhield. Volgens de rechter was het belang van de woningbouwcorporatie belangrijker dan dat van de vrouw. Binnen twee weken moet de bejaarde vrouw haar huis uit.



Eind mei dit jaar werd een inval in de woning van de vrouw gedaan. Wijkagenten vonden 659 plantjes in ruimtes die volledig waren uitgerust met isolatiefolie, aan- en afzuiginstallatie, ventilatoren en verschillende lampen. Maar de vrouw beweerde van niets te weten. Toch vindt de rechter dat zij als huurder verantwoordelijk is voor alles wat in haar woning gebeurt, ook in haar afwezigheid.



De kleinzoon had volgens de vrouw toegang tot haar woning gekregen om voor haar planten en katten te zorgen. Ze woonde al sinds februari 2009 in de woning, maar moest nu tijdelijk uit huis. Volgens Omroep Brabant omdat ze in het begin van dit jaar regelmatig werd opgenomen in een ziekenhuis en als ze daar niet lag, verbleef ze in een revalidatiecentrum.



Alleen in januari en februari zou ze enkele dagen thuis zijn geweest. Haar kleinzoon beweerde in april te zijn begonnen met het ombouwen van de ruimtes en in mei te zijn begonnen met kweken.



Ondanks dat was het voor de woningbouwcorporatie heel duidelijk: regels zijn regels. De vrouw overtrad het contract en moest worden uitgezet. De rechter was het daarmee eens. In het vonnis schrijft de rechtbank dat ze begrijpt dat de uithuiszetting nadelige gevolgen zal hebben. Maar ook al zou het verhaal kloppen dat de vrouw niks van de hennepplantage wist, is dat voor de rechtbank geen reden om de uithuiszetting terug te draaien.



Volgens de rechter moet de verhuurder kunnen optreden tegen illegale hennepteelt. Ook zou het niet uitzetten van de vrouw kunnen leiden tot precedentwerking, beoordeelde de rechter. De vrouw moet binnen twee weken haar sleutel inleveren en daarnaast ook de proceskosten van ruim 1200 euro betalen.



De vrouw verbleef in afwachting van de uitspraak van de rechter al bij één van haar dochters. Het feit dat de vrouw dus niet dakloos zal worden, nam de rechter mee in zijn beslissing.

