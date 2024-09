Meer dan 32.000 jaar oude wolharige neushoorn in uitstekende staat gevonden in Rusland: “Kans van 1 op 10.000”

In Siberië is een jonge wolharige neushoorn ontdekt die meer dan 32.000 jaar onder de Russische permafrost lag. Het dier is zo goed bewaard gebleven

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: