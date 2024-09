Trucker Jan kan strafblad krijgen door fout parkeren: 'Heel schrijnend'

Na een lange dag je vrachtwagen willen parkeren om uit te rusten, maar nergens een plekje kunnen vinden. Het overkomt een groot deel van de truckers steeds vaker, dat weet Jan Slotboom (63) uit Dordrecht als geen ander. Het kostte hem zelfs een boete van vijfhonderd euro en mogelijk een strafblad.



Jan maakt zich grote zorgen om het tekort aan parkeerplekken voor vrachtwagens. "Het wordt steeds drukker op de weg. Zelfs in de middag kunnen we geen parkeerplek vinden zodat we kunnen pauzeren. 's Nachts staan vrachtwagens op de vluchtstrook geparkeerd en daar zijn doden bij gevallen. Het is heel schrijnend", zegt hij tegen Hart van Nederland.



Vorig jaar leidde het tekort aan parkeerplekken zelfs tot een boete van vijfhonderd euro en mogelijk een strafblad. Omdat hij aan het einde van de dag geen parkeerplek naast de snelweg kon vinden om uit te rusten, kwam hij binnen de bebouwde kom terecht. Dat laatste wist hij echter niet, maar daar mocht hij met zijn gevaarlijke stoffen niet parkeren.



"Ik was blij dat ik de vrachtwagen nog ergens tussen kon frommelen, anders moest ik de snelweg op. De volgende dag kreeg ik echter te horen dat ik had overnacht binnen de bebouwde kom", zegt Jan. "Toen heb ik mijn verhaal gedaan, maar de politie nam daar geen genoegen mee. Ik kreeg een bekeuring en een strafblad."



Om dat te voorkomen is Jan in beroep gegaan. In oktober hoort hij daar de uitkomst van.



Dat Jan niet anders kon door een gebrek aan parkeerplekken, knaagt enorm aan hem. Er loopt inmiddels een hoger beroep tegen de straf. "Maar dat lost het probleem uiteindelijk niet op. De politiek moet wakker worden. Er moeten meer parkeerplekken komen, want een goede nachtrust hoort bij veilig werken", aldus Jan.



Arjan Maat, regiovoorzitter van Transport en Logistiek Nederland, zegt tegen Hart van Nederland dat ze al lang bezig zijn om lichte druk uit te oefenen "op alle mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn". "Er moet een structurele oplossing komen. Er is een tekort aan vierduizend truckplaatsen en dat gaat alleen maar oplopen. Er ontstaan hele gevaarlijke situaties op die manier."



Minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat erkent dat er een tekort is aan parkeerplekken. "We vinden het erg belangrijk dat chauffeurs, na een dag hard werken op de weg, kunnen rusten op een fijne en veilige plek. Waar goede voorzieningen voor hen zijn. Dit is ook belangrijk voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. We zien dat dit op een aantal plekken ook goed lukt, denk aan truckparking Venlo of Rotterdam."



Madlener benadrukt dat ze het komende jaar hard blijven werken om meer plekken te realiseren samen met de brancheorganisatie en medeoverheden. "We kijken naar nieuwe terreinen en naar bestaande plekken, zoals bedrijventerreinen en verzorgingsplaatsen."

