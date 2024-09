Fraude bij tankstation in Limburg: klant pint 1000 euro voor sigaretten

Twee slachtoffers hebben zich gemeld bij de politie, nadat bij hen veel te veel geld is afgeschreven bij een Esso tankstation in het Limburgse Nuth. De politie roept andere slachtoffers op om zich bij hen te melden.



Een van de slachtoffers is de 30-jarige Jordy uit Brunssum. Hij rekende vorige week donderdag een pakje sigaretten af, maar zag thuis ineens dat het extreem dure sigaretten bleken te zijn geweest. Van zijn rekening was maar liefst duizend euro verdwenen.



Jordy vertelt aan de Limburger: "Op een gegeven moment wilde ik afrekenen, maar de medewerker zei dat er een storing was. Hij liet me pinnen via een ander kastje. Het schermpje kon ik niet goed aflezen, achteraf werd wel duidelijk waarom."



De eigenaar van het tankstation laat aan de lokale krant weten dat hij de bedragen die mensen zijn kwijtgeraakt gaat vergoeden. Bij Jordy is dat inmiddels ook gebeurd.



De politie zegt dat er nog geen verdachte is en nog niemand is aangehouden. Er moet eerst georiƫnteerd worden hoe groot de zaak is. Daarna kan er een onderzoek worden opgestart. De politie roept daarom andere slachtoffers op zich ook te melden.

Reacties

07-09-2024 12:12:11 BatFish

Oudgediende



Je zou toch zeggen dat het niet heel moeilijk moet zijn de schuldige te vinden. Het moet iemand zijn met toegang tot de ruimte in de winkel met de kassa. Wie had er die dag dienst?

07-09-2024 12:28:37 Buick

Oudgediende



Op een tankstation hangen echt veel camera's. Dus de officier van justitie moet gewoon de beelden vorderen en dan zie je gelijk wie het is en hoe hij dat geld uit de kassa haalt.



