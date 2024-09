Eetpiraten vergeten te betalen én nemen bestek mee bij restaurant in Geesteren

Een avondje uiteten bij Bistro de Kruidentuin in Geesteren heeft voor de gasten van tafel 115 voor een fijne avond gezorgd. Echter zagen ze één ding over het hoofd: na het eten moet er afgerekend worden. Die boodschap was kennelijk niet helemaal overgekomen, want de gasten verlieten zonder te betalen het restaurant.



Personeel van het restaurant aan de Hardenbergerweg is niet te spreken over de actie van de gasten die vrijdagavond aan tafel 115 plaatsnamen, zo is te lezen op Facebook. Niet alleen lieten ze hun rekening openstaan, maar ze namen ook nog eens het bestek mee van de tafel.



De daden van de gasten gingen het restaurant te ver, en daarom deelde de eetgelegenheid op zaterdag onherkenbare beelden van de eetpiraten die naar hun auto liepen op de parkeerplaats en er vervolgens vandoor gingen.



"Kom zo snel mogelijk langs om alsnog af te rekenen en graag ons bestek terug te brengen, anders komen jullie gezichten op social media te staan en wordt er aangifte gedaan", waarschuwt het restaurant bij de beelden.

Reacties

05-09-2024 12:10:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.631

OTindex: 92.784

Wegpiraat. Eetpiraat. Een beroep dat kennelijk nooit uitsterft.



“Vergeten te betalen” is hier wel een eufemisme. En vergeten het bestek te laten liggen.



Dat mensen geen waardering en dankbaarheid voelen voor de service en het eten, snap je niet.



Hoe loop dit af?



Laatste edit 05-09-2024 12:13

05-09-2024 12:55:47 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.943

OTindex: 23.601

"Vergeten te betalen"... Ja ja. Een misverstand over hoe er betaald moet worden kan ik me nog voorstellen (met een groep van 115 dacht men misschien dat dit centraal vanuit een organisatie gedaan werd. Maar als ze ook het bestek gaan meenemen, dan heb je het hier over een zootje criminelen.

05-09-2024 13:01:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.631

OTindex: 92.784

@BatFish : te snel gelezen? … dat ze aan tafel 115 zaten wil niet zeggen dat ze met 115 mensen waren.

05-09-2024 13:34:05 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.943

OTindex: 23.601

Ah, inderdaad te snel gelezen - dan zijn het nog steeds een zootje criminelen

