Jongen (14) scheurt met 200km/u onder invloed van drugs én alcohol over de A4

Een jonge waaghals maakte het erg bont op een erg onhandige plek in de nacht van vrijdag op zaterdag. De bestuurder ging 200 kilometer per uur over de trajectcontrole op de A4. Toen de politie de auto staande hield kwamen ze voor een verrassing te staan: de automobilist was een stuk jonger dan ze dachten.



De waaghals bleek namelijk nog geen rijbewijs te hebben én ook veel te jong te zijn om deze überhaupt te kunnen halen. Nog maar 14 jaar was de jongen die achter het stuur zat.



"Hij had geen toestemming om de auto te gebruiken en reed onder invloed van alcohol en drugs", schrijft de politie op Instagram. Hij bleek ook niet de enige te zijn in de auto.



Na verder onderzoek bleken er ook nog vapes en enkele illegale cobra’s in de auto te liggen. De jongen is aangehouden en na een bloedonderzoek, omdat hij reed onder invloed, overgedragen aan zijn verzorgers.



Voor de jongen en de minderjarige bijrijders is een melding gemaakt bij Veilig Thuis en het Openbaar Ministerie gaat zich buigen over een geschikt straf voor de bestuurder.

