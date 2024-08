Ouders Haaksbergen boos: kinderen die naar speciaal onderwijs gaan worden niet meer thuis opgehaald

Boos zijn ze, de ouders en verzorgers van kinderen uit Haaksbergen die speciaal onderwijs volgen. De afgelopen jaren werden hun kinderen 's ochtends met een taxibusje thuis opgehaald en in de middag weer bij de voordeur afgezet. Die tijd is in Haaksbergen voorbij. De leerlingen moeten zich nu allemaal melden op een verzamelplek, zoals bij sporthal De Els. "Ze zijn zes jaar lang van huis opgehaald, en nu ineens dit omdat de gemeente een paar euro kan besparen. Dit kan echt niet."

Het is om acht uur al behoorlijk druk op de parkeerplaats van sporthal De Els aan de Trompstraat in Haaksbergen. Enkele tientallen ouders en verzorgers staan bij de taxibusjes. Kinderen die in Gelderland naar school gaan hebben vandaag hun eerste schooldag. De Els is een van de twee verzamelplekken, maar dat ouders hier met hun kinderen naartoe moeten valt niet goed.



Een moeder die haar zoon komt brengen heeft er een fietstocht van ruim tien minuten opzitten. "De afspraak met de gemeente voor de vakantie was dat hij thuis opgehaald zou worden. We hadden het zo geregeld dat 's middags, wanneer ik niet thuis ben, mijn moeder er voor hem is. Maar dat is in de vakantie door de gemeente allemaal van tafel geveegd. Dan denk je in juni: mooi alles is rond, kun je midden in de vakantie alles nog gaan regelen."



Als er al wat te regelen valt. Want volgens meerdere ouders haalt een buitenschoolse opvang de kinderen 's middags niet op bij de verzamelplaatsen waar ze weer worden afgezet. "Dat betekent dat mijn man of ik hier 's middags moet gaan staan. We moeten het maar zien te regelen op het werk. Voor sommige kinderen is deze verandering zo groot, dat ze dat niet eens kunnen handelen, daar is door de gemeente totaal niet over nagedacht."

Over de communicatie naar de ouders toe trekt de gemeente Haaksbergen het boetekleed aan. "We hebben in mei een aanvraag hiervoor gedaan, maar kennelijk is de boodschap toen niet overgekomen bij de ouders die het aangaat", zegt de gemeentewoordvoerder. "In juli hebben alle ouders een persoonlijke brief gekregen. Dat kwam voor veel ouders als een grote verrassing. Dat hadden we beter moeten doen."

Het is voor de vervoerder lastig om de roosters rond te krijgen

woordvoerder gemeente Haaksbergen

De gemeente heeft om meerdere redenen gekozen voor de centrale verzamelplekken. "Het is een kostenaspect", zegt de woordvoerder. "Maar het is ook gedaan uit praktische overwegingen. Voor de vervoerder is het lastig om de roosters rond te krijgen als alle leerlingen thuis worden opgehaald. Dat is administratief ingewikkeld. Ook had het oude systeem tot gevolg dat sommige kinderen, die als eerste thuis werden opgehaald en als laatste werden teruggebracht, onnodig lang in de bus moesten zitten."



De gemeente kreeg na het besluit meerdere klachten binnen. Er zijn twaalf formele bezwaarschriften ingediend. Naar de zaken waarbij ouders ernstig worden beperkt in hun bewegingsvrijheid gaat de gemeente op individueel niveau kijken wat er anders kan.



Eén van de verzorgers stapte deze maand naar de rechter om een voorlopige voorziening af te dwingen. Hij wilde dat zijn kleinzoon thuis opgehaald zou worden. Tot zijn verbazing wees de rechter dat af en staat ook hij vanochtend op de parkeerplaats van de sporthal.

"Mijn vrouw heeft een spierziekte, is uitbehandeld en ligt aan de beademing. Ik moet haar nu 's morgens van de beademing halen zodat ik mijn kleinzoon hier naartoe kan brengen. De gemeente heeft hier gewoon met de botte bijl gehakt. Ze zijn zes jaar lang van huis opgehaald en nu ineens dit omdat de gemeente een paar euro kan besparen. Kinderen hebben ook rechten. Dit kan echt niet."



Peter Belshof heeft zijn 11-jarige zoon Liam vanochtend noodgedwongen thuisgelaten. "Hij heeft een chromosoomafwijking, naar de verzamelplek lopen is voor hem gewoon te ver. Dan zou je denken: ik zet hem achterop de fiets, maar ik begin 's ochtends om half zeven met werken. Dan moet zijn moeder eerst een kind van drie op de tandem zetten, daarna het kind van 11 voorop, dat is voor haar lichamelijk veel te zwaar. Dat gaat hem niet worden."

"We zijn jaren bezig geweest om structuur aan te brengen in het leven van Liam", vervolgt Belshof. "Nu valt die structuur in één keer weg. Dat is niet alleen voor hem heel zwaar, maar voor het hele gezin. Ik zou zeggen: gemeente, draai dit terug. Ga onderzoeken welk kind dit wel aankan en welk kind niet."

De gemeente is niet voornemens om het besluit te herzien, laat de woordvoerder weten. Enkele gemeenten in de Achterhoek en ook de gemeente Twenterand hanteren volgens de woordvoerder hetzelfde systeem. "Uiteraard wordt er gekeken naar de bezwaarschriften. Het is dus wel mogelijk dat er voor enkele gezinnen alsnog een passende oplossing komt", zegt de woordvoerder.

Jammer genoeg kunnen we al de bezuinigingen niet tegenhouden. Het is wachten op betere tijden en met meer compassie.



Wat voor een rechter is dat zeg om alles wat die man moet doen om zijn kleinzoon op school te krijgen, zomaar af te wijzen. Ik hoop dat hij onder de herzieningen valt, want dit moet niemand meemaken op zo'n manier.

@omabep : Niet-invalide worden ook door papa of mama gehaald en gebracht. Waarom is dat voor invalide kinderen wel een probleem?

