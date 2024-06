Vijf meter lange python slokt vrouw op in Indonesië

Een vrouw is in centraal Indonesië dood aangetroffen in de buik van een python. De vijf meter lange wurgslang had haar in haar geheel opgeslokt, stel

Reacties

Ja. Dat doen slangen. Die zijn niet vegetarisch

