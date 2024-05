Moeder krijgt boete van 82.000 euro omdat haar kinderen schelpen rapen op strand

Eind vorig jaar ging Charlotte Russ met haar familie op uitstap naar Pismo Beach in Californië. “Mijn kinderen dachten dat ze zeeschelpen verzameld

31-05-2024 08:09:06

Oei. Dat is wel heel veel geld voor een door onwetendheid overtreden regel, die weliswaar begrijpelijk is als je venusschelpen belangrijk vindt, maar verder bij overtreding niet veel schade aanricht. Ik kan me niet voorstellen dat er criminelen zijn, die zich bezig houden met het verzamelen van venusschelpen.

Maar goed dat de boete verlaagd is. Maar daar moest ze wel eerst voor naar de rechtbank?!

Wat een gedoe…