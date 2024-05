Man vindt gestolen spullen op Marktplaats en leidt politie naar groot wapenarsenaal

Wat begon als een tip over gestolen stoomreinigers op Marktplaats, heeft geleid tot een onverwachte ontdekking van een arsenaal aan wapens en een grote som geld.



Het onderzoek kwam op gang nadat de rechtmatige eigenaar zijn gestolen stoomreinigers herkende in een advertentie op Marktplaats. Hij tipte de politie, die vervolgens een huiszoeking uitvoerde op de Ettenseweg in Roosendaal.



Tot hun verrassing troffen de agenten geen stoomreinigers aan, maar wel een grote hoeveelheid zware wapens, munitie en 10.000 euro aan contant geld. Twee mannen van 28 en 57 jaar uit Roosendaal zijn aangehouden. Beide verdachten worden momenteel verhoord door de politie.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: