Tiener valt 120 meter in ravijn, loopt alleen schaafwonden op

In de Amerikaanse staat Washington heeft een tiener een val van 120 meter in een ravijn overleefd, toen hij van de High Steel Bridge afviel. De jongen kwam ervan af met slechts een paar schaafwonden. Volgens de lokale hulpdiensten heeft de jongen erg veel geluk gehad.



Afgelopen zaterdag liep een 19-jarige jongen langs een voormalig pad onder de High Steel Bridge, een van de hoogste spoorbruggen in de VS, gelegen in het Olympic National Forest, op zo'n 160 kilometer van de stad Seattle in de Amerikaanse staat Washington.



De jongen liep hier op een modderig pad, gleed uit, en viel zo'n 120 meter naar beneden. Het pad is geen officieel wandelpad en wordt als 'gevaarlijk' beschouwd. Het pad is erg glibberig en steil doordat het dicht bij de brug ligt.



"We hebben mensen verteld om van deze paden af te blijven omdat ze gevaarlijk zijn, maar mensen hebben de waarschuwingssignalen niet gezien of negeren deze", vertelde Tim Ripp, die deel uitmaakte van de Mason County's reddingsmissie aan NBC News.



Om de jongen te redden, moesten de hulpdiensten zich met veiligheidstuigen aan de brug vastmaken, zodat ze konden afdalen om de tiener naar boven te halen. De jongen werd na de redding naar het ziekenhuis gebracht. Hier werd hij nog onderzocht, maar de jongen liep enkel wat schaafwonden op aan zijn beide armen.



Jaarlijks zouden vijf tot zeven mensen van de brug vallen, waarvan de meerderheid sterft, vertelde Ripp nog aan de Amerikaanse nieuwszender.

Reacties

30-05-2024 10:20:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.040

OTindex: 91.311

Maar. Ten 1ste is hij helemaal niet van de brug gevallen. Ten 2de is hij niet gevallen maar gegleden. Okay, 120 m is niet niks, maar ook niet zo dramatisch als de titel doet voorkomen

30-05-2024 10:39:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.973

OTindex: 28.432

@allone : Je moet toch wat als journaillist om iets een beetje spectaculairder te maken. Alles voor de "clicks".

30-05-2024 10:51:37 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.549

OTindex: 206

S



Dus tenzij hij met z'n kop tegen het dek aan liep en tot in de rivier is gevallen, was het ook nog veel minder ver dan genoemd.



@allone : Het dek van de brug ligt op 114 meter hoogte, dus als hij onder de burg loopt is het nog lager.Dus tenzij hij met z'n kop tegen het dek aan liep en tot in de rivier is gevallen, was het ook nog veel minder ver dan genoemd.

30-05-2024 11:31:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.801

OTindex: 95.051

Een heel warrig verhaal, je kunt er van alles van maken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: