Vrouwen zijn te mondig geworden, vindt deze Republikeinse senaatskandidaat

De Republikeinse senaatskandidaat en voormalig NBA-speler Royce White vindt dat vrouwen ‘te mondig’ zijn geworden. Dat zei hij in Bannon’s War Room, een Amerikaanse podcast. ‘’Dat zeg ik als zwarte man.’’White, die wordt gesteund door de Republikeinse partij tijdens de voorverkiezingen in Minnesota, staat bekend om de complottheorieën die hij aanhangt. Zo gelooft hij niet in het bestaande verhaal over de 9/11-aanslagen in New York en verspreidt hij desinformatie over diverse kindermoorden.In een reactie op sociale media laat de Republikein weten dat zijn opmerking ‘grappig’ was bedoeld.De senaatskandidaat deed zijn uitspraak in juli 2023. Nu hij verkiesbaar is in Minnesota, gaan de beelden rond op sociale media. De Bannon’s War Room-podcast wordt gepresenteerd door Steve Bannon, een voormalig adviseur van Donald Trump.