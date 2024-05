Vakantiegangers opgelet: zo ‘leeg’ moet accu hybride of elektrische auto zijn voor toegang tot Griekse ferry

Vakantiegangers die deze zomer met een elektrische auto of een plug-in hybride op vakantie door Griekenland willen reizen, moeten voorbereid zijn op onaangename verrassingen. De meeste veerboten nemen namelijk geen volledig opgeladen elektrische voertuigen mee.



Om mee te mogen op een veerboot mogen de accu’s tot maximaal tot 40 procent van hun capaciteit zijn opgeladen. Leden van de scheepsbemanning controleren bij het instappen de laadstatus op de voertuigdisplays. In de praktijk betekent dit dat je reis naar Griekenland kan eindigen in Venetië, Ancona of Bari als je vanuit deze Italiaanse havens naar het Griekse Patras of Igoumenitsa wilt oversteken, zoals veel autovakantiegangers in de zomer doen.



De verordening is sinds 16 april van kracht, aldus de Duitse ADAC. De regel geldt zowel voor veerverbindingen tussen Griekenland en Italië als voor alle interne Griekse overtochten, zoals tussen Piraeus en de Cycladen of Kreta. Griekse veermaatschappijen als Superfast Ferries en Anek Lines vestigen sinds kort aandacht op de regeling. Ook Minoan Lines, onderdeel van de Italiaanse rederij Grimaldi, levert inmiddels relevante informatie.



Desondanks heeft het nieuws over de nieuwe maatregel zich nog niet wijd verspreid, noch onder de lokale bevolking, noch onder buitenlandse autotoeristen. Met als gevolg dat chauffeurs van elektrische auto’s en hybrides dagelijks worden weggestuurd als hun accu’s te vol zijn. Wanneer je met een te volle accu wordt betrapt, kun je het beste proberen deze terug te brengen tot 40 procent. Maar daarbij bestaat de kans dat je dan het vertrek van het schip mist.

