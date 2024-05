Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

Heb jij nog een lading euromunten in een portemonnee, keukenla of spaarvarken liggen? Dan loont het de moeite om de muntjes eens van dichtbij te bekijken. Sommige twee-euromunten zijn namelijk duizenden euro’s waard, vanwege de zeldzame opdruk. Dit zijn de meest interessante exemplaren.



Het zijn dus niet alleen oude munten, zoals gouden tientjes en andere archaïsche guldens, die veel geld op kunnen leveren. Ook de twee-euromunt uit Monaco van 2015, de ‘Monaco 2 Euro ‘800 Jaar Vesting’ 2015’ kan in gebruikte staat tot wel € 4.000 waard zijn. Dit muntstuk is zo waardevol omdat er maar een beperkte oplage van tienduizend exemplaren van is gedrukt.



Ook Vaticaanstad heeft een speciale persing waar je lekker mee kunt cashen. Daar werd in 2006 een munt geslagen ter ere van vijfhonderd jaar Zwitserse Garde. Er zijn 100.000 stuks van deze twee-euromunt, en de waarde ligt vele malen hoger dan € 2, namelijk € 300.



En dan hebben we nog de speciale editie die in 2006 van de band rolde in het dwergstaatje San Marino. Ter ere van het vijfhonderdste sterftejaar van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus zijn er zo'n 120.000 muntjes gedrukt. De waarde van de munt met zijn portret samen met drie schepen op de achtergrond ligt rond de € 135.



Dichterbij huis kun je 150 procent winst maken met de twee-euromunt uit 2011 die ter ere van het wereldberoemde boek Laus Stultitiae (Lof der zotheid, 1511) van de Nederlandse filosoof Desiderius Erasmus is geperst. Op de munt staan zowel Erasmus als Beatrix. De oplage van de munt ligt rond de vier miljoen, en daarom is hij ook 'maar' vijf euro waard.

Ik heb al tien jaar geen muntgeld aangeraakt, dus ik hoef denk ik niet te kijken

