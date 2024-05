Zijn duurzame rietjes wel zo duurzaam?

Verrassend: papieren rietjes zijn toch niet de redding voor het klimaat. Biologen van de Universiteit Antwerpen onderzochten 39 merken van in België verkrijgbare ‘duurzame’ rietjes, gemaakt van materialen zoals papier, bamboe en staal.



De papieren en bamboevarianten bleken in veel gevallen poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) te bevatten. Deze zijn toegevoegd om de rietjes waterafstotend te maken.



PFAS is mogelijk kankerverwekkend, al gaat het niet om hoeveelheden die voor drinkers een gevaar vormen. Problematischer is dat de rietjes niet volledig biologisch afbreekbaar zijn, en dus niet per se beter voor de natuur zijn dan een plastic exemplaar. Alleen de stalen rietjes bleken PFAS-vrij.



De onderzoekers stellen ook een ander alternatief voor: zet gewoon je lippen aan het glas. Al word je van bepaalde alcoholische drankjes wel sneller dronken wanneer je door een rietje drinkt.

Reacties

27-05-2024 16:41:20 BatFish

Oudgediende



Al word je van bepaalde alcoholische drankjes wel sneller dronken wanneer je door een rietje drinkt. Dit staat hier alsof dronken worden een doel is van mensen. Klinkt mij meer positief in de oren als je niet zo snel dronken wordt. Verder was dit natuurlijk te verwachten. Gewoon geen onnodige zooi gebruiken. Dit staat hier alsof dronken worden een doel is van mensen. Klinkt mij meer positief in de oren als je niet zo snel dronken wordt. Verder was dit natuurlijk te verwachten. Gewoon geen onnodige zooi gebruiken.

27-05-2024 18:46:32 allone

Oudgediende



Ik neem aan dat dat met alle “duurzame” spullen is: ik neem aan dat papieren / kartonnen bekers / borden ook zoiets bevatten

En houten lepels, die je 1x gebruikt en dan weggooit, lijken me ook twijfelachtig

Rietjes gebruikt sowieso bijna niemand, dus dat lijkt me het minst erg.

