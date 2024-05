Zwerm bijen nestelt zich op bushalte, imker schiet te hulp

Wie zaterdagmiddag de bus wou nemen in de Zandstraat in Haasdonk, stond niet alleen te wachten. Een zwerm bijen had er zich genesteld bovenop de busha

27-05-2024 13:24:22 Mamsie

Leuk, die bijen hadden kennelijk een groepsreis gepland en zaten daar op de bus te wachten....

27-05-2024 14:28:18 Emmo

@Mamsie : Ik denk dat een OV-chipkart een beetje te looiïg is voor de gemiddelde bij

27-05-2024 14:56:21 Mamsie

Laatste edit 27-05-2024 14:56 @Emmo : het zouden dan ook geel-zwartrijders geweest zijn.

