Kraaienpoten in omgeving Drentse Smilde, meerdere lekke banden

Op wegen in de buurt van het Drentse Smilde zijn tientallen kraaienpoten aangetroffen, meldt de politie Noord-Drenthe zondag op Instagram. Meerdere voertuigen hebben een lekke band opgelopen als gevolg van de ijzeren puntige voorwerpen.De kraaienpoten zijn gevonden op de N371 bij Smilde en op omliggende wegen. In het bericht adviseert de politie mensen die in Smilde of omgeving wonen, de straat te controleren op de aanwezigheid van kraaienpoten.Ook vraagt de politie tips over "wie deze actie heeft uitgevoerd".