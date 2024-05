Tijdens Kerst 'ziek' naar huis: terecht ontslag op staande voet

Een Zeeuws restaurant heeft groen licht gekregen voor het ontslag op staande voet van een 23-jarige afwasser, die zijn collega's tijdens een van de drukste avonden van het jaar in de steek liet. De man streek op Tweede Kerstavond nog net zijn kerstbonus op, maar vertrok vervolgens omdat hij een 'zere keel' had.



olgens de rechter wijst niets erop dat de man echt te ziek was om door te werken op deze belangrijke avond voor het restaurant. Wat de afwasser niet hielp, is dat hij na zijn vertrek uit de keuken doodleuk was gaan solliciteren bij een ander restaurant.



Volgens de kantonrechter in Middelburg heeft de man door te vertrekken bij het restaurant 'een onaanvaardbare situatie laten ontstaan' en daarmee ernstig verwijtbaar gehandeld. Dat is grond voor een ontslag op staande voet.



Kerstbonus binnen

De 23-jarige man werkte sinds de zomer van 2022 als afwasser bij de Zeeuwse horecagelegenheid, die een restaurant, een bierbrouwerij en hotelkamers exploiteert. Op de avond van 26 december zou hij volgens verklaringen van collega's herhaaldelijk hebben gevraagd wanneer de kerstbonus zou worden uitgedeeld. Om 7 uur 's avond, vlak nadat hij de enveloppe met 50 euro had ontvangen, kondigde hij aan wegens keelklachten naar huis te gaan.



Van smeekbedes om zijn collega’s niet in de steek te laten op het drukste moment van een van de drukste avonden van het jaar, trok de man zich niets aan. Het dreigement van de kok en de manager dat hij bij vertrek helemaal niet meer terug hoefde te komen, weerhield hem evenmin.



Naar de rechter

Toen de man inderdaad zijn baan kwijt bleek te zijn, stapte hij naar de rechter om zijn werk terug te eisen. Ook wilde hij zijn achterstallig salaris. Voor het geval het ontslag wel geldig zou zijn, eiste hij een transitievergoeding van ruim 840 euro.



Volgens de man was er geen enkele reden hem op staande voet te ontslaan. Hij zou die avond echt te ziek zijn geweest om verder te werken. Hij zou niet alleen keelpijn hebben gehad, maar ook buikkramp en borstpijn. Op basis van de verklaringen van de kok, de manager, een collega en de eigenaresse van het restaurant geloofde de kantonrechter weinig van zijn verhaal.



Zeker omdat de eigenaresse van een nabijgelegen restaurant tijdens de rechtszaak verklaarde dat de man daar later die avond had gesolliciteerd. Hij zou hebben gehoord dat hij daar meer uren zou krijgen, en meer kon verdienen.



In tranen

De afwasser erkende dat hij bij het andere restaurant was geweest, maar zou dat een impulsieve actie betreffen. Op weg naar huis was hij 'in tranen' langs die horecagelegenheid gelopen, en had voor de deur een daar werkzame kennis ontmoet die hem had aangeraden om binnen te vragen naar nieuw werk.



Ook dit verhaal achtte de kantonrechter ongeloofwaardig. Omdat de afwasser 'ernstig verwijtbaar' handelde, mocht zijn werkgever hem op staande voet ontslaan. Daarmee kan de man fluiten naar zijn baan, het achterstallig loon en de door hem gewenste transitievergoeding.



Omdat het ontslag zijn eigen schuld is, kan de afwasser waarschijnlijk ook geen aanspraak maken op een ww-uitkering. Ten slotte moet hij ook opdraaien voor 950 euro aan proceskosten.

Reacties

