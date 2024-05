Nieuw-Zeelander (50) beboet om bespringen orka

Een 50-jarige man uit Auckland heeft wel zoiets onnozels uitgehaald dat het Nieuw-Zeelandse ministerie van Milieu hem 'een voorbeeld van domheid' noemt. De Nieuw-Zeelander besprong een orka. Met hulp van de politie werd hij opgespoord en beboet.

In februari van dit jaar verschenen op Instagram beelden van een man die vanaf een boot in het water sprong. Hij kwam bovenop een orka terecht, een beschermde diersoort, die daar zwom met een jong. Er zwemmen zo'n 150 tot 200 orka's in Nieuw-Zeelandse wateren.



Het incident bleef onopgemerkt, totdat gebruikers van Instagram de beelden doorspeelden aan het Nieuw-Zeelandse ministerie van Milieu. Het maakte werk van de zaak en wist de man deze week met behulp van de politie op te sporen.



Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Milieu noemt de sprong 'idioot'.

"Wij waren met stomheid geslagen toen we deze video zagen", laat een woordvoerder van het Nieuw-Zeelandse ministerie weten. "Niet alleen de eerste poging van de man om bovenop de orka te duiken, maar ook het feit dat hij in het water blijft en opnieuw probeert naar het dier te zwemmen."



Te zien is hoe de man het dier weer probeert aan te raken. "Heb je dat gefilmd?", roept de man naar zijn vrienden op de boot.



De dader is een 50-jarige man uit Auckland. Het incident speelde zich ook voor de kust van die stad af. Hij heeft een boete van 600 dollar (340 euro) gekregen. "Hij heeft de regels zonder twijfel overtreden", laat de woordvoerder weten.



Het ministerie heeft de beelden zelf ook gedeeld en noemt het gedrag van de man 'schokkend', 'idioot' en 'een voorbeeld van domheid'. De orka lijkt het er zonder verwondingen van af te hebben gebracht.

Reacties

24-05-2024 12:16:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.022

OTindex: 91.214

Wat is dommer, het springen of het delen van de beelden?

24-05-2024 13:55:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.934

OTindex: 28.428

@allone : Hangt af van de reactie van de orca. Als de orca "hap" zegt is het springen dommer.

24-05-2024 15:07:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.779

OTindex: 94.992

@Emmo : DAt zou een zéér gepaste reactie zijn van het dier op zo'n oelewapper van een vent!

