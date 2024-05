Martin omzeilt torenhoge PostNL-tarieven: Mag eigenlijk niet, maar is veel goedkoper

Uitgever Martin Leeuwis (70) uit Vlijmen rijdt regelmatig met een kofferbak vol gevulde enveloppen naar het oosten, om zijn boeken te verzenden via het Duitse postkantoor. Zelfs als hij een boek terugstuurt naar Nederland is hij nog altijd goedkoper uit.

PostNL vraagt flinke bedragen voor het verzenden van post, en het wordt elk jaar duurder. Leeuwis, die zijn hele leven piloot was, stuurt zijn boekjes met luchtvaartcartoons in enveloppen de hele wereld over. Hij vloog eerst in straaljagers van de luchtmacht, daarna op Boeings 737 voor de KLM.



Zijn voorliefde voor pilotenhumor is dan ook niet gek. “Met die luchtvaartcartoons zit ik een beetje in een niche. Samen met een cartoonist heb ik er ooit eens een boekje van gemaakt. Dat ging als een komeet, herdruk op herdruk. Nou heb ik ook wel een beetje handelsgeest”, zegt hij in het AD.



Sinds de jaren tachtig zag hij de verzendkosten bij Nederlandse postkantoren de pan uit rijzen. Zo’n boekje kost 14 euro. Voor verreweg de meeste landen zijn de verzendkosten 10,50 euro. Als ik die aan mijn kopers moet doorberekenen, dan is de animo een stuk minder.”



Leeuwis verdiepte zich in de portokosten in omringende landen. “Het viel me op dat het in sommige landen nóg duurder was, of ingewikkelder. Zoals in Groot-Brittannië. En in België.” Maar in Duitsland is het juist erg goedkoop. “Daar begreep ik dus helemaal niks van. De afstanden zijn er vijf, zes keer groter, ze bezorgen zes dagen per week.”



De krasse zeventiger is daarom al jaren met een goed gevulde kofferbak naar onze oosterburen aan het rijden. “Het is niet dat ik elke week naar Duitsland rijd, ik moet wel genoeg bestellingen hebben. Maar binnenkort komt er een nieuwe uitgave uit. Dan heb ik toch wel ongeveer 150 enveloppen in de achterbak liggen.” Voor verzending van die boekjes van pakweg 400 gram betaalt hij bij Deutsche Post 3,70 euro per stuk. “Waar ter wereld ze ook naartoe gaan.”.



“Dat tikt al gauw flink aan”, zegt Martin. “Dan vul ik in Duitsland ook nog even de tank, doe daar wat boodschappen, ga even lunchen. Dat is een zeer winstgevende zaak. Of ik nu een envelop naar Poppel in België stuur of naar een dorpje diep in de outback van Australië, het is altijd voor dezelfde lage prijs. De grap is, dat als ik vanuit Duitsland een boekje terugstuur naar Nederland, ik nog steeds 55 cent goedkoper uit ben!”



Het frankeren doet hij via internet. “Gewoon bestellen bij Deutsche Post. Je krijgt qr-codes op pdf, die print ik uit en plak ik op de envelop. Werkt feilloos. Mijn gouden tip; ga eens rekenen met de Duitse tarieven. Het kan erg lucratief zijn.”



Volgens een woordvoerder van PostNL gebruikt Martin de Duitse briefpost niet volgens de regels. “Het lijkt erop dat meneer zijn boeken verstuurt via briefpost in Duitsland. Wanneer het gaat om het versturen van boeken, valt dit volgens internationale afspraken niet onder briefpost maar onder pakketpost. Als hij dit op onze website zou opzoeken, zou hij het internationale tarief voor pakketten krijgen: 12 euro. In Duitsland geldt deze regelgeving ook, eigenlijk zou hij in Duitsland dus ook het tarief voor pakketten voor internationale zendingen moeten gebruiken.”



PostNL verwijst hier naar regelgeving van de Wereldpostunie uit 2021, die stelt dat brieven ook daadwerkelijk brieven moeten bevatten. Als je er een voorwerp in stopt, is het een pakket met bijbehorende tarieven. “Hmm, volgens deze richtlijnen doe ik sinds 2021 iets wat niet mag”, aldus Martin. “Het zal wel. Op hun eigen website noemt Deutsche Post nog steeds dat brieven tot 1 kilo ook boeken kunnen bevatten. Maar dat staat dan weer niet bij het kopje 'buitenlandse verzendingen'. Het is een schemergebied. Formeel zal het vast niet mogen, maar ik doe het al veertig jaar en ze bezorgen het gewoon.”

Reacties

ik las ergens dat als je het verstuurd als pakketpost dat de postbezorger het toch door de brievenbus duwt.

Als het door de gleuf kan dan doet die meneer volgens mij niets fout.

Ik geloof ook niet dat hij iets fout doet. In DL gaat het om de grootte van pakket/ brief. Zoals @Buic zegt, als het door de brievenbus past is het okay. Ik stuur ook liever vanuit DL

Op PostNL staan de maximale afmetingen het het gewicht. Wat ik iet allemaal verstuur als brief of brievenbuspakketje.

