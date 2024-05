Kerkklok moet na bijna 500 jaar plotseling stil zijn: Eén persoon heeft geklaagd

ZEVENHUIZEN - Het zal 's nachts een stuk stiller zijn in het dorp Zevenhuizen. De kerkklokken mogen namelijk niet meer slaan in de nachtelijke uren. Tot ergernis van de voorzitter van de kerk, Han van den Hoek. Volgens hem heeft slechts één persoon geklaagd over herrie. 'Vanuit historisch perspectief is het wel heel bijzonder dat na bijna vijfhonderd jaar de tijdsaanduiding in ons dorp met één pennenstreek is stopgezet.'

De klokken in de kerktoren aan de Dorpsstraat zijn niet meer te horen tussen 23.00 en 7.00 uur. 'Na een geluidsmeting blijkt dat de norm voor nachtelijke uren wordt overschreden', zegt de gemeente Zuidplas, waar Zevenhuizen onderdeel van is. Daarop werd besloten het nachtelijk luiden van de klokken stop te zetten.

'Natuurlijk, de wet is de wet', beseft de kerk-voorzitter zich, 'maar toch is het bijzonder dat slechts één persoon in een dorp ervoor kan zorgen dat de tijdsaanduiding van een kerk 's nachts niet meer te horen is.' Volgens Van den Hoek is het slaan van de klokken voor het belijden van het geloof niet belangrijk, maar historisch gezien wel.



Het komt vaker voor dat nieuwkomers zich 's nachts ergeren aan het geluid vanuit de kerktoren, weet klokkenmaker Cees Elderhorst uit Zoeterwoude. Het probleem is dat mensen een huis kopen en dan alleen op de kijkdag in de omgeving rondkijken en niet onderzoeken wat er op een zaterdag of in de avond gebeurt.

Zo zorgden nieuwe bewoners in de buurt van de 185 jaar oude Martinuskerk in Voorburg er vorig jaar voor dat het nachtelijke klokkengeluid is gestopt.

Slechts 40 decibel

'Wij meten op de muur van de klager het geluidsniveau en die mag wettelijk tussen 23.00 en 7.00 niet meer zijn dan veertig decibel', legt Bob Pruijssers van de Omgevingsdienst Haaglanden uit.

'Dat geluidsniveau is zo laag, dan kun je de kerkklok beter helemaal uitzetten', vertelt klokkenmaker Elderhorst. Veertig decibel is te vergelijken met het geluid van vogels bij zonsopgang.



'In het algehele werkveld zie ik dat mensen wat minder van elkaar verdragen', vertelt Pruijssers. 'Misschien dat er vroeger wel meer overleg was. En wil je geluidsoverlast melden dan kom je al snel bij ons uit.'

'Niet-gelovigen missen geluid'

Zelf heeft de kerk uit 1636 geen klachten ontvangen, zegt de voorzitter. Wel vroegen diverse mensen uit het dorp na het stoppen van het slaan van de klokken in de nacht zich af: wat is er aan de hand? 'We zijn door diverse mensen uit het dorp, ook niet-gelovigen, benaderd met die vraag.'

'Wat ik op straat hoor, is dat er één persoon is die er last van heeft. Natuurlijk willen we als kerk geen irritatie oproepen, maar met een leeftijd van bijna vijfhonderd jaar hoort deze kerk wel bij dit dorp en zijn gemeenschap.'



Volgens klokkenmaker Elderhorst komt het ook met regelmaat voor dat een kerkklok uiteindelijk weer wordt aangezet. Omwonenden komen dan met een burgerinitiatief tegen het stopzetten, of klagers verhuizen.

Binnenkort gaat de kerk in gesprek met de gemeente. Vooralsnog is er nog geen contact geweest, zegt Van den Hoek.

Reacties

23-05-2024 16:16:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.776

OTindex: 94.984

Waarom ga je in de buurt van een kerk wonen als je geen klokgelui wilt horen?



Die kerk stond er echt al langer.

23-05-2024 16:28:02 Feraturion

Senior lid

WMRindex: 207

OTindex: 19

Nou die klok hoor je niet als je ligt te slapen met het raam open, heb er 5 jaar lang 200m vandaan gewoont. Dus als je het raam dicht doet, dan hoor je hem helemaal niet.

23-05-2024 18:20:07 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.244

OTindex: 1.094

Raar dat 1 persoon dat voor elkaar kan krijgen. Hoop dat de buurt een burgerinitiatief begint en de klok weer laat slaan.

23-05-2024 19:15:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.930

OTindex: 28.428

@Buick : Dat heet democratie: de dictatuur van de minderheid

23-05-2024 19:16:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.776

OTindex: 94.984



Maar ja, die meneer is geen kind. @Feraturion : Ik heb er vlakbij gewoond als kind. En de geluiden van die kerk hoorden er gewoon bij..Maar ja, die meneer is geen kind.

23-05-2024 19:48:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.017

OTindex: 91.199



: Misschien waren er wel meer mensen die er last van hadden



En iig kan ik me niet voorstellen dat iemand er last van heeft dat de klokken niet slaan @Feraturion : de een is gevoeliger voor geluid dan de ander @Buick : Misschien waren er wel meer mensen die er last van haddenEn iig kan ik me niet voorstellen dat iemand er last van heeft dat de klokkenslaan

