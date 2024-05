Vapes van Nederlandse kinderen in lab onderzocht: bomvol gif, lood en te veel nicotine

Giftige metalen, kankerverwekkende stoffen en veel meer nicotine dan wettelijk is toegestaan. Dat zit in vapes die veelvuldig door Nederlandse jongeren worden gerookt, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. We onderzochten afgepakte vapes die tien middelbare scholen uit het hele land op verzoek naar onze redactie stuurden. Experts noemen de uitkomsten 'buitengewoon zorgelijk'. "Dit onderzoek toont voor het eerst aan dat Nederlandse kinderen vapes gebruiken waarmee ze hun eigen lichaam en hersenen vergiftigen."

"Sommige resultaten zijn echt bizar", stelt Remco Westerink, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht, na het bestuderen van de bevindingen. "Als je bedenkt dat dit wordt gebruikt door kinderen met nog niet ontwikkelde hersenen, is hier echt sprake van een schadelijk product."



Veel Nederlanders vapen, ook al op heel jonge leeftijd. In oktober bleek dat één op de vijf jongeren tussen de 12 en 25 jaar het afgelopen jaar weleens had gevapet, variërend van één keer per maand tot elke dag. Mede daarom voerde het kabinet strengere regelgeving in: sinds 1 januari is het verboden om een vape met een smaakje te verkopen. Toch is het nog altijd eenvoudig om eraan te komen, waardoor veel jongeren het nog steeds doen.



Op de meeste middelbare scholen mag niet worden gevapet, en daarom hebben zij de regel dat docenten vapes afpakken als leerlingen betrapt worden op het roken van een e-sigaret.



RTL Nieuws vroeg aan middelbare scholen door het hele land of zij de afgepakte vapes naar onze redactie wilden sturen. Een selectie daarvan lieten we onderzoeken door een gespecialiseerd laboratorium in het Britse Liverpool. Daar is de vloeistof in de vapes geanalyseerd en de damp die geïnhaleerd wordt bij het roken van de vape getest.

