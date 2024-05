Vrouw bakt kip in NS-trein: "Staat niet in de regels dat het niet mag"

Waarom zou je een broodje kaas eten in de trein als je ook een warme maaltijd kan bereiden in de coupé, moet de Nederlandse TikTokker Isabelle Joëlla hebben gedacht. Beelden van de jonge vrouw, die met een pan drumsticks bakt in een Nederlandse trein, gaan het internet over. Haar medepassagiers reageren verbaasd, maar de TikTokker doet niets verkeerd, stelt ze, want het mag gewoon. Is dat zo?



Het is niet de eerste keer dat de TikTokker met haar elektrische pannetje eten bereidt in het OV. Eerder al maakte ze pittige noedels. Die video werd 3 miljoen keer bekeken en veel kijkers vonden het grappig. Maar op het filmpje waarin Isabelle kip bereidt, dat nu bijna een miljoen views telt, komen juist veel negatieve reacties.



"Heftig dit, en aso", reageert een kijker. "Dat is inderdaad wel erg fijn voor de mensen met longproblemen", laat een ander sarcastisch achter. Weer iemand anders richt zich in de reacties tot de NS en vraagt zich af of dit wel mag. "Lijkt mij erg gevaarlijk", staat er.



Of het wel of niet mag, is volgens NS-woordvoerder Oscar van Elferen duidelijk. "We hebben niet in de reglementen staan dat je geen elektrische pan mag gebruiken in de trein, maar het is niet de bedoeling", vertelt hij aan Editie NL.



"We grijpen terug naar de spelregels", gaat hij verder. "Je mag niemand tot last zijn, en geen onveilige situaties of overlast creëren. Als je een kippenpoot bakt, is dat wel het geval. Dat willen we niet zien in de trein. Veel mensen begrijpen dat goed, daar zijn bijna geen regels voor nodig."



Met name de overlast is hier een ding, want kip bakken in de trein kan behoorlijk geuren en daar kunnen medereizigers last van hebben. "Maar ik kan me ook voorstellen dat het werken met elektrische apparaten tot onveilige situaties kan leiden."



"Als een collega het had gezien, dan had diegene waarschijnlijk aangegeven dat dit niet hoort en de persoon in kwestie verzocht om de trein te verlaten", zegt Van Elferen.



Het is trouwens niet de eerste keer dat de woordvoerder hoort over mensen die in de trein iets bakken of airfryen. Voor reizigers die zoiets zelf zien tijdens een reis en zich eraan storen, verwijst Van Elferen naar het nummer 06 13 18 13 18. Dat kun je sms'en of appen als je je ergens onprettig door voelt.



Dat betekent niet altijd dat er ook op gehandeld wordt. "Als je je bijvoorbeeld stoort aan eetgeluiden van degene die naast je zit, dan kunnen we daar niet op acteren. Eten in de trein mag gewoon."



Uiteindelijk is het besluit aan de conducteur. "Het is mensenwerk, maar denk zelf ook een beetje na", zegt Van Elferen. "Het blijft het OV, waar we rekening met elkaar moeten houden. En kip bakken in de trein is een voorbeeld van iets wat de grens duidelijk overgaat."

Je kunt moeilijk een oneindig aantal regels opstellen voor alle Tik-Tokkers die tik-tok zijn

Kip bakken is niet expliciet verboden.

Net als biefstuk en andere gerechten.

Ook frituren staat nergens omschrevne.

Als dat allemaal zou moeten om iets verboden te krijgen is het hek van de dam.

Gelukkig zijn er kapstokartikelen die dit soort ongein wel verboden maakt.

Een beetje weldenkend mens zal dat begrijpen.

Dat is niet voldoende, daar is een ruime meerderheid voor nodig!

@Grouse :

Helaas is niet eenieder een weldenkend mens.

Nee, inderdaad. Alleen jij en ik en nog een tiental anderen en dan heb je het wel gehad hoor!

Gezellig, ga je in met de trein omdat je kleren vies worden in het weer en kom je op het vet van de kip terecht. Lekker hoor. Maar ja, alles voor de klik en de machtige $.

