Een 36-jarige man is per vliegtuig naar een ziekenhuis gebracht nadat hij meerdere verwondingen opliep door een aanval van een grizzlybeer in British

22-05-2024 23:12:22 omabep

Zielig voor de beer, waarom moeten mensen zich in zulke gebieden begeven en waarom volgen ze deze?



Logisch dat de beer zich verdedigt, jammer dat hij het loodje heeft moeten leggen omdat zij het leuk vonden om zich niet aan de (natuur)regels te houden.

