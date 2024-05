Veer van uitgestorven Nieuw-Zeelandse vogel geveild voor recordbedrag

Een veer van de uitgestorven Nieuw-Zeelandse huia-vogel is geveild voor 46.521 Nieuw-Zeelandse dollar, oftewel ruim 26.100 euro. Dat is volgens veilinghuis Webb's het hoogste bedrag dat ooit is neergeteld voor een veer.De verwachting was dat de staartveer van 20 bij 4,5 centimeter 2000 tot 3000 dollar zou opleveren, maar dat bedrag werd dus ruimschoots overschreden. In 2010 werd een huia-veer al verkocht voor 8400 dollar.De huia werd in 1907 voor het laatst gezien. De zangvogel had een blauwzwart verenkleed, oranje lellen en witte uiteinden bij de staartveren. De vogel was belangrijk voor de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Opperhoofden droegen de veren vaak als statussymbool.Later werden de huia-veren ook gewild bij Europeanen, wat mede leidde tot het uitsterven van de vogel. De populariteit steeg sterk nadat de hertog van York tijdens een bezoek aan Nieuw-Zeeland in 1901 een huia-veer op zijn hoed had gedragen.De veer die nu is geveild, was afkomstig uit een privécollectie, zegt Lea Morris, hoofd decoratieve kunst van het veilinghuis, tegen The New Zealand Herald. "Huia-veren waren zeer waardevol en werden geruild voor andere waardevolle goederen." Vaak werden ze bewaard in houten kisten met uitsneden, oftewel 'waka huia'.De veer is volgens The New Zealand Herald een zogenoemd Y-object, wat betekent dat het alleen kan worden gekocht door geregistreerde verzamelaars. Ook mag de veer het land niet verlaten zonder toestemming van het Nieuw-Zeelandse ministerie van Cultuur en Erfgoed.