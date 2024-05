Eén dode en tientallen gewonden door turbulentie tijdens vlucht van Londen naar Singapore

Op een vlucht van Singapore Airlines van Londen naar Singapore is één persoon overleden door hevige turbulentie. 30 personen zouden gewond zijn geraakt.

Het vliegtuig is uiteindelijk omgeleid en geland in Bangkok, laat de vliegtuigmaatschappij weten. "Singapore Airlines betuigt zijn diepste medeleven aan de familie van de overledene."



Het is nog onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Turbulentie komt vaak voor, maar het komt niet vaak voor dat er iemand door sterft.



"Plots begon het vliegtuig te kantelen en het begon te trillen", zegt Dzafran Azmir tegen persbureau Reuters. Azmir is een 28-jarige student en zat aan boord van de vlucht. "Ik begon me schrap te zetten en plotseling daalde het vliegtuig snel. Iedereen die geen veiligheidsgordel droeg, werd onmiddellijk tegen het plafond gelanceerd."



"Sommige mensen sloegen met hun hoofd tegen de bagagebakken en maakten daar een deuk in. Ze raakten de plaatsen waar lampen en maskers hangen en braken er dwars doorheen."

Reacties

22-05-2024 13:14:27 Mamsie

Afschuwelijk! Wat zal er een angst en paniek zal er geweest zijn!

22-05-2024 13:18:19 allone

Ik had idd pas ergens gelezen dat het verstandig is altijdje veiligheidsgordel om te doen.

Maar konden de passagiers niet gewaarschuwd worden dat er turbulentie kwam?

