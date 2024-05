Bijzonder toiletbezoek voor vrouw, brandweer schiet te hulp

NOORDWIJK - Een vrouw uit in Noordwijk heeft een ongemakkelijk toiletbezoekje achter de rug. Ze kwam namelijk vast te zitten op de wc en zelfs de brandweer moest eraan te pas komen om haar te bevrijden. De hulpdiensten hebben de deur met een slijptol opengemaakt, meldt Bollenstreek Omroep.



De vrouw ging zaterdagmiddag nietsvermoedend naar de wc in een woning aan de Oranje Nassaustraat. Het slot van de wc ging echter kapot toen ze de deur op slot deed. De vrouw zat daardoor opgesloten en kon niet meer weg.

Na meerdere mislukte pogingen om de deur open te krijgen, ook door medebewoners van het huis, werd de brandweer gebeld. Ook brandweerlieden hadden de grootste moeite om de deur naar het kleinste kamertje van het huis open te maken.



Uiteindelijk werd er een slijptol bijgehaald om het slot door te slijpen. Ook de scharnieren zijn uit de deur gehaald waarna de deur in zijn geheel kon worden weggehaald. De vrouw kon opgelucht ademhalen en ongedeerd het toilet verlaten.

